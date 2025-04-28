22:47
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Бизнес

Кто не успел, тот без смартфона! Распродажа в O!Store вот-вот закончится

Грандиозная распродажа в O!Store по всей стране в самом разгаре. Все больше клиентов забирают себе надежные, проверенные модели по максимально выгодной цене. Это тот самый случай, когда стоимость и качество идут рука об руку, а оплатить телефон можно в честную рассрочку до шести месяцев без переплат.

Среди фаворитов распродажи — Samsung A127, Realme 10 4G, Tecno Spark 8P, Vivo Y02t, Xiaomi Redmi 9A. Эти смартфоны — настоящие рабочие лошадки, которые давно полюбились покупателям.

Надежные, удобные, с хорошими камерой и батареей — все, что нужно на каждый день. И прямо сейчас вы можете купить их по супервыгодной цене со скидками до 40 процентов.

Обратите внимание, что все смартфоны зарегистрированы в ГСИ и полностью готовы к работе в Кыргызстане.

  • Есть честная рассрочка до шести месяцев без переплат и первого взноса при заказе на O!Market и бесплатная доставка по Бишкеку.
  • +20 ГБ интернета в подарок!

Акция действует до 30 апреля, но такие модели долго не задерживаются — каждый день их становится все меньше.

Заказывайте своего надежного помощника уже сейчас в приложении «Мой О!».

***

Кредит предоставляет ОАО «О!Банк», которое может отказать в его предоставлении. ОАО «О!Банк». Лиц. НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее на сайте obank.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/326557/
просмотров: 4507
Версия для печати
Материалы по теме
O!Store продолжает радовать кыргызстанцев выгодными предложениями
Майские каникулы за границей: оставайтесь онлайн вместе с интернет-роумингом О!
Успейте подключиться до майских: семья всегда на связи и развлечений море!
Распродажа в O!Store: успейте забрать свой смартфон со скидкой до 40 процентов
Безлимитный Telegram за границей с новой услугой от О!
Пополняйте баланс телефона в «Мой О!» и сомами, и бонусами
Грандиозная распродажа в О!Store — скидки на смартфоны до 40 процентов
Больше, чем связь: все лучшее любимым
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
Весеннее обновление: сеть О! стала еще мощнее по всему Кыргызстану
Популярные новости
Посол Саудовской Аравии в&nbsp;КР посетил клинику доктора Назаралиева Посол Саудовской Аравии в КР посетил клинику доктора Назаралиева
АНО &laquo;Евразия&raquo; построит в&nbsp;Бишкеке большой парк в&nbsp;честь 10-летия ЕАЭС АНО «Евразия» построит в Бишкеке большой парк в честь 10-летия ЕАЭС
Стройкомпания N-Group поздравила сборную&nbsp;КР по&nbsp;хоккею с&nbsp;исторической победой Стройкомпания N-Group поздравила сборную КР по хоккею с исторической победой
MBANK признан лучшим работодателем Центральной Азии по&nbsp;версии HeadHunter MBANK признан лучшим работодателем Центральной Азии по версии HeadHunter
Бизнес
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
Альянс ради цифрового будущего: MEGA и&nbsp;ГУ&nbsp;&laquo;Кызмат&raquo; подписали меморандум Альянс ради цифрового будущего: MEGA и ГУ «Кызмат» подписали меморандум
30 апреля, среда
22:29
Из Кыргызстана в Узбекистан пытались незаконно вывести почти 200 морских черепах Из Кыргызстана в Узбекистан пытались незаконно вывести...
22:04
По жалобе. Минздрав прокомментировал закрытие центров гемодиализа
21:43
Telegram-бот для записи детей в первый класс запустили в Кыргызстане
21:37
Бывший депутат ЖК Султанбай Айжигитов и его супруга под домашним арестом
21:25
Нет читателей. Неэффективные сельские библиотеки в Кыргызстане ликвидируют