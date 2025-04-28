Кто не успел, тот без смартфона! Распродажа в O!Store вот-вот закончится

Грандиозная распродажа в O!Store по всей стране в самом разгаре. Все больше клиентов забирают себе надежные, проверенные модели по максимально выгодной цене. Это тот самый случай, когда стоимость и качество идут рука об руку, а оплатить телефон можно в честную рассрочку до шести месяцев без переплат.

Среди фаворитов распродажи — Samsung A127, Realme 10 4G, Tecno Spark 8P, Vivo Y02t, Xiaomi Redmi 9A. Эти смартфоны — настоящие рабочие лошадки, которые давно полюбились покупателям.

Надежные, удобные, с хорошими камерой и батареей — все, что нужно на каждый день. И прямо сейчас вы можете купить их по супервыгодной цене со скидками до 40 процентов.

Обратите внимание, что все смартфоны зарегистрированы в ГСИ и полностью готовы к работе в Кыргызстане.

Есть честная рассрочка до шести месяцев без переплат и первого взноса при заказе на O!Market и бесплатная доставка по Бишкеку.

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Акция действует до 30 апреля, но такие модели долго не задерживаются — каждый день их становится все меньше.

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