Майские каникулы за границей: оставайтесь онлайн вместе с интернет-роумингом О!

Впереди у кыргызстанцев долгожданные майские выходные. И это отличная возможность отправиться в путешествие, увидеть новые места или просто сменить обстановку. А чтобы не терять связь с близкими и не оставаться без интернета в поездке, подключите «Интернет-роуминг» от О! по тарифу всего 1 сом за 1 мегабайт. Это удобно и выгодно — не надо вынимать и вставлять симки.

Самый выгодный вариант — подключить интернет-пакет с нужным объемом мегабайтов. Так вы точно не выйдете за рамки своего бюджета, а вдобавок сэкономите еще 10 процентов:

Выбирайте один из пакетов — от 90 до 1 тысячи сомов — и получайте интернет-трафик в популярных странах:

Вьетнам, Турция, Таиланд, ОАЭ, Россия, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Китай, Саудовская Аравия, Армения, Беларусь, Испания, Италия, Бельгия, Дания, Люксембург, Германия, Южная Африка, Кувейт, Катар, Южная Корея, Албания, Чехия, Гана, Великобритания, Греция, Ирландия, Мозамбик, Нидерланды, Португалия, Румыния, Танзания, Конго, Венгрия, Австрия, Лихтенштейн.

Можно активировать несколько пакетов, чтобы их трафик суммировался.

Интернет-роуминг сегодня — это доступно. Услуга освобождает вас от необходимости покупки SIM-карты втридорога за границей где-то в аэропорту и позволяет быть на связи сразу же, как только вы приземлились.

Подключайтесь, еще находясь в Кыргызстане, в приложении «Мой О!». Оплата снимается только по факту использования роуминг-услуг. Для тех, у кого кнопочные телефоны, есть способ подключения через набор бесплатной команды *997#.

Онлайн-поддержка О! в роуминге

Для удобства путешественников 24/7 доступна онлайн-поддержка О! по номеру WhatsApp 996 705 700 700, https://wa.me/996705700700

Стоимость указана с учетом всех налогов. Подробную информацию обо всех услугах в роуминге можно найти на сайте o.kg.

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