Acıbadem: трансплантация костного мозга при онкологических заболеваниях у детей

Когда лекарств, химиотерапии, радиотерапии или хирургии недостаточно для лечения заболеваний крови, трансплантация костного мозга может быть единственным эффективным методом лечения. В отделении трансплантации костного мозга медицинских центров Acıbadem маленькие пациенты получают квалифицированный уход и заботу опытных врачей. Здесь применяют современные технологии, а также самые безопасные и эффективные методы лечения.

Что такое трансплантация костного мозга?

Трансплантация костного мозга, также известная как трансплантация стволовых клеток, — это эффективный метод лечения некоторых видов рака крови, доброкачественных заболеваний крови и недугов костного мозга.

Зачем нужна пересадка костного мозга?

Для лечения некоторых заболеваний недостаточно только медикаментозной терапии, химиотерапии, лучевой терапии или хирургического вмешательства. К ним относятся злокачественные заболевания, такие как лимфома, лейкемия, и некоторые опухоли, такие как новообразование головного мозга, а также доброкачественные заболевания, такие как талассемия и серповидноклеточная анемия.

В зависимости от заболевания клетки могут быть как собственными (аутологичными), так и донорскими, часто от близкого родственника (аллогенными).

Где найти здоровый костный мозг?

Когда врачи решают, что пересадка костного мозга является наилучшим вариантом лечения, пациенту необходим донор здоровых стволовых клеток крови. В зависимости от заболевания клетки могут быть как собственными (аутологичными), так и донорскими, часто от близкого родственника (аллогенными). У пациентов детского возраста 95 процентов трансплантаций костного мозга — аллогенные. Аллогенная трансплантация требует соответствия по типу ткани донора и пациента, а именно лейкоцитарного антигена (HLA).

Если подходящего HLA-донора нет, то стволовые клетки можно получить через национальные или международные банки костного мозга, в которых можно найти неродственного, но полностью совместимого донора.

TÜRKÖK — это крупнейший банк костного мозга в Турции и один из шести крупнейших в мире. Благодаря ему возможно найти совместимых доноров для значительного числа пациентов со всего мира, которые обращаются к сети клиник Acıbadem за лечением.

Почему сеть клиник Acıbadem подходит для трансплантации костного мозга у детей?

Сеть клиник Acıbadem часто выбирают как один из наиболее известных медицинских комплексов, где огромное внимание уделяют именно трансплантации костного мозга. На сегодняшний день здесь успешно провели более 1 тысячи 200 трансплантаций костного мозга для детей со всего мира.

Экспертная помощь при раке крови и доброкачественных заболеваниях крови

Пациенты со всего мира выбирают клиники Acıbadem благодаря внушительному опыту специалистов, высоким показателям успешности процедур, команде со всемирно известными экспертами, современным технологиям, клиентоориентированности при медицинском уходе и исключительной командной работе. Наши специалисты в сфере гематологии готовы оказать необходимую помощь и сопровождение.

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Офис представительства медицинской клиники Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик), телефон +996 702 000 252.

Представительство группы компаний AСIBADEM в Оше по адресу: улица Алиева, 104/144, телефон +996 997 000 252.

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