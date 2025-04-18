Весенний сезон: как KICB помогает аграриям

С приходом весны фермер сталкивается с уже знакомыми задачами: обеспечить посевную кампанию, обновить технику, предусмотреть хранение и переработку урожая. Это время быстрых решений и точных расчетов. И в таких условиях важна не просто поддержка — важен надежный партнер, который говорит на одном языке с аграриями.

KICB предлагает специально разработанные агрокредиты с процентной ставкой от 16 процентов годовых* до семи лет и до 36 миллионов сомов. Программа действует до 31 мая 2025 года и призвана стать реальным инструментом устойчивого роста в сезоне, когда каждый день имеет значение.

Агробизнес сталкивается с ростом цен на семена, удобрения, топливо и сельхозтехнику. Для многих небольших фермеров весна — это не только надежда на урожай, но и острый дефицит оборотных средств. В этой реальности агрокредиты от KICB выступают как практичный антикризисный инструмент:

На посевную: фермер может получить средства на закупку семян, удобрений, ГСМ и других ключевых ресурсов — без риска остановить процесс из-за нехватки капитала.

фермер может получить средства на закупку семян, удобрений, ГСМ и других ключевых ресурсов — без риска остановить процесс из-за нехватки капитала. На технику и оборудование: финансирование распространяется на покупку новой или модернизацию существующей сельхозтехники, что дает ощутимый прирост эффективности в поле.

финансирование распространяется на покупку новой или модернизацию существующей сельхозтехники, что дает ощутимый прирост эффективности в поле. На переработку и хранение: программа позволяет получить средства не только на работу «до урожая», но и на этапы после — от транспортировки до складирования продукции.

программа позволяет получить средства не только на работу «до урожая», но и на этапы после — от транспортировки до складирования продукции. На животноводство: приобретение скота, в том числе племенного, расширение поголовья, закупка кормовой базы и обеспечение условий для роста животноводческого направления.

Главный акцент программы — доступность и прозрачность. Ставка от 16 процентов годовых* позволяет сохранить рентабельность даже при нестабильных рыночных условиях. Возможность выбрать срок до семи лет обеспечивает гибкость выплат, а сумма до 36 миллионов сомов делает кредит актуальным как для мелкого фермера, так и для среднего хозяйства с планами на рост.

KICB предоставляет решение, поддерживая в ключевой момент — до того, как начинается гонка за ресурсы.

До 31 мая этого года агропредприниматели могут воспользоваться агрокредитом от KICB на условиях, которые сочетают доступность, оперативность и долгосрочную выгоду.

Эта программа — не рекламный ход и не дежурная мера. Это механизм поддержки тех, кто каждый сезон сеет, выращивает и кормит страну.

Не упустите шанс облегчить сезонные трудности и масштабировать ваш агробизнес с KICB!

*Эффективная процентная ставка — от 17,5 процента.

Лицензия НБ КР № 046.