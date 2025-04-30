Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра

Если вас попросят назвать самый популярный сыр в Кыргызстане, каким будет ваш ответ? Мы почти уверены, что первое сочетание, которое придет вам в голову, — «Тильзитский сыр» от торговой марки Dairy Spring. Этот полутвердый сорт сыра настолько универсален, что местные кулинары успешно используют его как в приготовлении холодных закусок и салатов, так и горячих блюд. А знали ли вы, что полюбившийся всем «Тильзитский сыр» сочетает в себе швейцарскую безупречность в производстве и экологическую чистоту и натуральность отечественных продуктов? Если нет, мы будем рады поделиться с вами информацией о достижениях отечественных сыроделов. Расскажем, какая местность страны, по мнению швейцарцев, схожа с альпийскими лугами, и раскроем секрет идеального сыра.

Большое семейство сыров торговой марки Dairy Spring Dairy Spring может по праву гордиться разнообразным ассортиментом сыров, выпущенных за 29 лет существования. Это и известная серия полутвердых сыров «Тильзитский Classic» и «Тильзитский Premium», и свежие сыры «Моцарелла для пиццы» и «Моцарелла в рассоле»; это дополняющие каждый стол Continental и «Сметанковый» и любимые детишками плавленые сыры на основе творога со сливочным, шоколадным и ванильным вкусами. Особая гордость компании — единственные во всей Центральной Азии твердые швейцарские сыры Gruntal и Wiesengold, «Грюйер», который продается под названием «Монтерос», а также итальянский «Пармезан» и голландский «Маасдам».

Все эти продукты изготавливаются под торговой маркой Dairy Spring в небольшом селе Жылуу-Булак Тюпского района Иссык-Кульской области на сыроваренном заводе «Сут Булак». Компания перерабатывает молоко с местных ферм в высококачественные сыры по международным стандартам швейцарского качества.

История создания отечественного сыроваренного завода «Сут Булак» В январе 1996 года в рамках реализации межправительственной Кыргызско-швейцарской молочной программы создана компания «Сут Булак», средства на создание которой предоставило швейцарское правительство. К строительству предприятия инвесторы отнеслись со швейцарской требовательностью и точностью.

Специалисты из Швейцарии исследовали все области Кыргызстана в поисках самого лучшего места для строительства современного сыроваренного завода. Основная задача заключалась в том, чтобы найти экологически чистую местность, схожую со Швейцарией природными условиями.

В итоге выбор сделан в пользу села Жылуу-Булак, расположенного у подножия гор Ала-Тоо. Именно здесь коровье молоко имело наилучшие показатели по всем параметрам и подходило по составу для производства сыров швейцарского качества.

Изначально данная фирма задумывалась просто как долгосрочный проект, и на сегодня она уже переросла в самостоятельное и технологичное сыроваренное предприятие республики. Сейчас акционерами компании являются фермерские хозяйства Тюпского района и швейцарская фирма A Spielhofer Swiss Cheese SA Company (именно она производит «Тет де Муан» — легендарный сыр, который поставляется из Швейцарии в 80 государств мира) в лице бизнесмена Седрика Шпильхофера.

Седрик Шпильхофер — потомственный сыродел, владелец сыроваренного завода «Шпиельхофер Свиз чиз» (Spielhofer Swiss Cheese) в Швейцарии. Азбуке производства сыров его обучил отец, основатель фамильного сырного предприятия, который и по сей день помогает сыну в управлении семейным бизнесом. Когда настало время расширить деятельность компании, именно после совета отца, опытного сыродела с внушительным стажем, Седрик обратил свое внимание на Центральную Азию для поиска подходящего места для внедрения передовых технологий производства высококачественных сыров по швейцарским стандартам.

К многочисленным достоинствам нашей страны можно отнести и то, что природа Кыргызстана так хороша, что вдохновляет иностранных инвесторов на смелые и грандиозные проекты.

Ведь именно после визита в нашу республику и небольшого турне по Иссык-Кульской области сегодняшний представитель фирмы Седрик Шпильхофер принял решение стать частью команды сыроваренного завода, внедрить еще больше инноваций и сохранить швейцарское качество сыров Dairy Spring.

«Я был поражен, насколько КР природой похожа на Швейцарию. Красота озера Иссык-Куль не поддается описанию, ее можно только созерцать, а открытость, искренность и трудолюбие местных жителей стали отличным дополнением к райскому великолепию вашей природы. Но еще больше я был удивлен — отмечу, приятно удивлен — когда увидел, что в таком небольшом селе, как Жылуу-Булак, есть современное производство, отвечающее всем европейским стандартам. Тогда я понял, что действительно лучшего места для создания сыров швейцарского качества не найти во всей Центральной Азии, и решил присоединиться к команде. Приняв такое решение, я не прогадал, ведь наши стопроцентно натуральные сыры сумели завоевать любовь простых граждан, высоко ценятся гурманами и специалистами по сырам в ряде других стран», — рассказывает он.

Экскурсия по заводу и секреты создания качественного сыра

Гидом по заводу выступил управляющий производством Эмильбек Шамырканов: «Я родился и вырос в Тюпе. Поэтому очень горд тем, что в Иссык-Кульской области работает и развивается ведущий сыроваренный завод Кыргызстана, продукция которого высоко ценится не только у нас в республике, но и за рубежом».

Фото компании. Эмильбек Шамырканов, управляющий производством

Эмильбек Тобокелович работает на заводе более 20 лет: начинал как специалист по сборке молока и за годы усердной работы вырос до должности управляющего производством и закупом молока. Руководство заметило перспективного и добросовестного сотрудника, оказывало поддержку в карьерном росте и способствовало развитию профессиональных навыков. Эмильбек Шамырканов с таким энтузиазмом и щепетильностью рассказывает обо всех этапах, стадиях и нюансах производства сыра, которые понятны, скорее, опытным сыроделам, нежели нам, простым потребителям, что становится очевидно: он практически вырос в стенах этого завода и посвятил производству половину своей жизни.

Благодаря Эмильбеку Шамырканову мы узнали, что главный секрет хорошего сыра — экологически чистое и натуральное молоко.

Ежедневно на предприятии перерабатываются тонны молока, сбор которого осуществляется по Тюпскому и Иссык-Кульскому районам у местных фермеров. В производстве сыра очень важны качество молока, его сыропригодность, поэтому компания постоянно ведет работы по поддержке фермеров и часто проводит обучающие мероприятия, тренинги и регулярные консультации для фермеров по повышению качества молока, улучшению удоев и условий содержания коров.

Молоко определенной жирности, которое прошло многоступенчатую процедуру проверки, идет на производство сыров. Оно должно пройти все стадии производства от пастеризации, закваски, свертывания, посола и созревания.

На заводе используется оборудование только европейских производителей, отвечающее международным стандартам безопасности производства молочной продукции. Но самое главное — фирма сертифицирована по международной системе сертификации менеджмента пищевой безопасности Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000). Сертификат FSSC 22000 имеет очень высокий статус в области пищевых технологий и производства, особенно в сфере производства молочной продукции.

Благодаря автоматизации и применению проверенных технологий предприятие ежегодно производит до 1 тысячи 500 тонн сыра, сливочного масла, творога и других молочных продуктов, которые сумели завоевать гастрономическую любовь жителей не только Кыргызстана, но и стран СНГ.

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