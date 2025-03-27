Новые назначения в совете директоров ЗАО «Коммерческий Банк КСБ»

26 марта 2025 года состоялось годовое общее собрание акционеров ЗАО «Коммерческий Банк КСБ», на котором было принято решение о расширении состава совета директоров банка с пяти до семи членов путем назначения двух новых директоров.
«Коммерческий Банк КСБ» с гордостью приветствует господина Жан-Люка Бэшлера и господина Кристиана Люшера в составе совета директоров. Их выдающаяся экспертиза и значительные профессиональные достижения станут ценным вкладом в дальнейший рост и стратегическое развитие банка.
Господин Жан-Люк Бэшлер — судья Федерального административного суда Швейцарии, признанный эксперт в области права и регулирования, обладающий глубоким пониманием финансового сектора и международного корпоративного управления.
Господин Кристиан Люшер — председатель правления аэропорта Женевы. В течение 16 лет был членом комитетов по управленческому контролю, судебным и законодательным вопросам парламента Республики и кантона Женева, сочетая в своей карьере управленческий, юридический и государственный опыт.
Мы уверены, что их стратегическое видение, профессионализм и богатый опыт еще больше укрепят рыночные позиции «Коммерческого Банка КСБ» и поддержат успешную реализацию ключевых инициатив.