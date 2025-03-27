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Бизнес

Новые назначения в совете директоров ЗАО «Коммерческий Банк КСБ»

26 марта 2025 года состоялось годовое общее собрание акционеров ЗАО «Коммерческий Банк КСБ», на котором было принято решение о расширении состава совета директоров банка с пяти до семи членов путем назначения двух новых директоров.

«Коммерческий Банк КСБ» с гордостью приветствует господина Жан-Люка Бэшлера и господина Кристиана Люшера в составе совета директоров. Их выдающаяся экспертиза и значительные профессиональные достижения станут ценным вкладом в дальнейший рост и стратегическое развитие банка.

Господин Жан-Люк Бэшлер — судья Федерального административного суда Швейцарии, признанный эксперт в области права и регулирования, обладающий глубоким пониманием финансового сектора и международного корпоративного управления.

«Коммерческого Банка КСБ»
Фото «Коммерческого Банка КСБ». Жан-Люк Бэшлер

Господин Кристиан Люшер — председатель правления аэропорта Женевы. В течение 16 лет был членом комитетов по управленческому контролю, судебным и законодательным вопросам парламента Республики и кантона Женева, сочетая в своей карьере управленческий, юридический и государственный опыт.

«Коммерческого Банка КСБ»
Фото «Коммерческого Банка КСБ». Кристиан Люшер

Мы уверены, что их стратегическое видение, профессионализм и богатый опыт еще больше укрепят рыночные позиции «Коммерческого Банка КСБ» и поддержат успешную реализацию ключевых инициатив.

www.ksbc.kg
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/324104/
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