Нужно открыть ИП, но не хотите тратить время на бумажную волокиту и долгие очереди? MBusiness помогает открыть ИП за несколько минут — быстро и в любое время.
Как это работает?
1. Войдите в приложение MBusiness.
2. Заполните заявление в разделе «Зарегистрировать ИП онлайн».
3. Получите свидетельство сразу после одобрения ГНС — прямо в приложении.
В чем ценность для вас?
Быстро — регистрация занимает несколько минут, и вы сразу можете начать работать.
Доступно — подайте заявку в любое время и из любой точки, не тратя время на поездки в госорганы.
Просто — без бумажной волокиты. С MBusiness вы экономите время и силы для того, чтобы сосредоточиться на развитии бизнеса.
Вместо того чтобы терять время на очереди и бумажную работу, упрощает процесс, позволяя вам быстрее приступить к делу и развивать свой бизнес.
MBANK — первый цифровой!
Лицензия № 014 НБ КР.