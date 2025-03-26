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Бизнес

Открывайте ИП онлайн с MBusiness — быстро, просто и без лишних шагов

Нужно открыть ИП, но не хотите тратить время на бумажную волокиту и долгие очереди? MBusiness помогает открыть ИП за несколько минут — быстро и в любое время.

Как это работает?

1. Войдите в приложение MBusiness.
2. Заполните заявление в разделе «Зарегистрировать ИП онлайн».
3. Получите свидетельство сразу после одобрения ГНС — прямо в приложении.

В чем ценность для вас?

Быстро — регистрация занимает несколько минут, и вы сразу можете начать работать.
Доступно — подайте заявку в любое время и из любой точки, не тратя время на поездки в госорганы.
Просто — без бумажной волокиты. С MBusiness вы экономите время и силы для того, чтобы сосредоточиться на развитии бизнеса.

Вместо того чтобы терять время на очереди и бумажную работу, MBusiness упрощает процесс, позволяя вам быстрее приступить к делу и развивать свой бизнес.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/323985/
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