Что такое думспендинг и как перестать покупать ненужное? Пять полезных советов

Вы когда-нибудь замечали, как в моменты тревоги или стресса рука сама тянется к телефону, а палец — к кнопке «Оформить заказ»? Поздравляем, вы столкнулись с думспендингом! Это когда мы тратим деньги не потому, что нам что-то нужно, а чтобы почувствовать себя лучше. Проблема в том, что радость от покупки мимолетна, а вот пустота в кошельке остается надолго.

Как же бороться с этим коварным явлением? Simbank (мобильный сервис от Doscredobank) собрал для вас пять проверенных способов не поддаваться на уловки маркетинга и свои эмоции.

1 Правило 24 часов

Перед покупкой сделайте паузу на сутки. Да, даже если на сайте написано «Срочно! Только три штуки по суперцене!» Часто за это время импульсивное желание пропадает, и вы осознаете, что вещь вовсе не так уж и нужна.

2 Скрытые триггеры маркетинга

Бренды мастерски манипулируют нашим сознанием, создавая ощущение срочности. «Последний шанс», «Только сегодня», «Осталось два места» — все это психологические ловушки, чтобы заставить вас тратить. Перед тем как нажать «Купить», спросите себя: «Я бы купил(а) это за полную цену?» Если ответ «нет», значит, вами управляет не разумное желание, а хитрые маркетологи.

3 Бюджет на «хочу»

Давайте будем реалистами: полностью отказаться от спонтанных покупок сложно. Но их можно контролировать! Выделите фиксированную сумму, которую вы можете тратить без угрызения совести.

Приложение Simbank позволяет анализировать категории расходов, так что вы всегда будете знать, сколько уже потратили на «радости жизни».

4 Перед покупкой подержите деньги в «Копилке»

Хотите купить что-то не очень нужное? Не спешите! Переведите нужную сумму в «Копилку» и забудьте о ней на семь дней. Если через неделю желание не прошло, возможно, покупка действительно оправдана.

Открыть «Копилку» можно в пару кликов прямо в приложении Simbank — удобно и быстро. А пока вы думаете, на сумму в «Копилке» ежедневно начисляется 7 процентов годовых. Мелочь, а приятно.

5 Удалите привязанные карты из онлайн-магазинов

Одна из причин, почему мы так легко тратим деньги: процесс оплаты стал слишком простым. Буквально одно нажатие — и заказ оформлен. Сделайте этот процесс сложнее!

Удалите сохраненные карты из интернет-магазинов. Каждый раз, когда вам придется вручную вводить номер карты, вы получите шанс передумать.

Заключение

Думспендинг — это ловушка, в которую легко попасть, но еще легче избежать, если применять эти простые советы. Главное — помнить, что эмоции — не лучший советчик в финансах. Контролируйте свои покупки, а не наоборот, и тогда ваш бюджет скажет вам «спасибо»!

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