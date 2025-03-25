«Умный» картомат с ИИ впервые в КР от Bakai Bank

Инновации в действии
«Бакай Банк» вновь подтверждает статус одного из самых технологичных и клиентоориентированных финансовых учреждений страны. Банк представил первые в Кыргызстане «умные» картоматы, оснащенные системой искусственного интеллекта BakaiGPT для распознавания клиентов. Официальная презентация состоялась в рамках «Бакай бизнес-форума», где банк продемонстрировал преимущества новых устройств перед партнерами и клиентами.
Как получить карту?
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Подойдите к «умному» картомату «Бакай Банка».
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Выберите на сенсорном экране опцию «Получить карту».
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Искусственный интеллект BakaiGPT идентифицирует вашу личность с помощью биометрической технологии распознавания лица.
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Картомат подготавливает и выдает вам новую карту за 1 минуту.
Такой процесс максимально упрощает и ускоряет получение банковской карты: не нужно предварительно заполнять документы и другой бюрократии, все происходит автоматически.
Где найти новые картоматы?
В ближайшее время, чтобы сделать услугу доступной как можно большему количеству клиентов, «умные» картоматы будут установлены:
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в зонах самообслуживания «Бакай Банка»;
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в крупных торговых центрах Бишкека.
Все для клиентов
Эта инновация является частью стратегии «Бакай Банка», который стремится стать максимально удобным и современным финансовым институтом. Руководствуясь принципом «все для клиентов», банк внедряет самые передовые технологические решения, чтобы предоставить быстрые, безопасные и комфортные услуги.
Преимущества «умных» картоматов:
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мгновенная выдача карты: процесс занимает считанные минуты;
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надежность: технология BakaiGPT обеспечивает высокую степень точности распознавания;
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доступность: возможность получить карту без участия сотрудника банка;
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удобство: без документов и бюрократии, все делает искусственный интеллект.
«Бакай Банк» продолжает развивать свою сеть «умных» устройств, доказывая, что инновации могут быть простыми, понятными и полезными для каждого клиента.