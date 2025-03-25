«Умный» картомат с ИИ впервые в КР от Bakai Bank

Инновации в действии

«Бакай Банк» вновь подтверждает статус одного из самых технологичных и клиентоориентированных финансовых учреждений страны. Банк представил первые в Кыргызстане «умные» картоматы, оснащенные системой искусственного интеллекта BakaiGPT для распознавания клиентов. Официальная презентация состоялась в рамках «Бакай бизнес-форума», где банк продемонстрировал преимущества новых устройств перед партнерами и клиентами.

Как получить карту?

Подойдите к «умному» картомату «Бакай Банка». Выберите на сенсорном экране опцию «Получить карту». Искусственный интеллект BakaiGPT идентифицирует вашу личность с помощью биометрической технологии распознавания лица. Картомат подготавливает и выдает вам новую карту за 1 минуту.

Такой процесс максимально упрощает и ускоряет получение банковской карты: не нужно предварительно заполнять документы и другой бюрократии, все происходит автоматически.

Где найти новые картоматы?

В ближайшее время, чтобы сделать услугу доступной как можно большему количеству клиентов, «умные» картоматы будут установлены:

в зонах самообслуживания «Бакай Банка»;

в крупных торговых центрах Бишкека.

Все для клиентов



Эта инновация является частью стратегии «Бакай Банка», который стремится стать максимально удобным и современным финансовым институтом. Руководствуясь принципом «все для клиентов», банк внедряет самые передовые технологические решения, чтобы предоставить быстрые, безопасные и комфортные услуги.

Преимущества «умных» картоматов:

мгновенная выдача карты: процесс занимает считанные минуты;

надежность: технология BakaiGPT обеспечивает высокую степень точности распознавания;

доступность: возможность получить карту без участия сотрудника банка;

удобство: без документов и бюрократии, все делает искусственный интеллект.

«Бакай Банк» продолжает развивать свою сеть «умных» устройств, доказывая, что инновации могут быть простыми, понятными и полезными для каждого клиента.