Футбольные болельщики с нетерпением ждали 25 марта — день, когда национальная сборная Кыргызстана встретится с Катаром во втором туре третьего раунда отборочных матчей чемпионата мира — 2026. Игра пройдет на главной арене Бишкека — стадионе имени Долона Омурзакова.

Стартовый свисток прозвучит в 19.45, а двери стадиона откроются для зрителей уже в 18.00.

Этот матч станет знаковым: впервые в истории кыргызский футбол вышел в третий раунд отбора на ЧМ, а также обеспечил участие в финальной стадии Кубка Азии — 2027.

Зрители смогут не только насладиться игрой, но и прочувствовать атмосферу кыргызской культуры. В честь священного месяца Рамазан болельщики смогут совершить ифтар прямо на стадионе, где их ждут традиционные угощения.

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