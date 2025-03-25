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Бизнес

Кыргызстан — Катар: отборочный матч на ЧМ-2026 уже сегодня!

Футбольные болельщики с нетерпением ждали 25 марта — день, когда национальная сборная Кыргызстана встретится с Катаром во втором туре третьего раунда отборочных матчей чемпионата мира — 2026. Игра пройдет на главной арене Бишкека — стадионе имени Долона Омурзакова.

Стартовый свисток прозвучит в 19.45, а двери стадиона откроются для зрителей уже в 18.00.

Этот матч станет знаковым: впервые в истории кыргызский футбол вышел в третий раунд отбора на ЧМ, а также обеспечил участие в финальной стадии Кубка Азии — 2027.

Зрители смогут не только насладиться игрой, но и прочувствовать атмосферу кыргызской культуры. В честь священного месяца Рамазан болельщики смогут совершить ифтар прямо на стадионе, где их ждут традиционные угощения.

Болельщики смогут делиться эмоциями в реальном времени благодаря бесплатному Wi-Fi от MEGA. Подключиться легко:

  1. Выберите сеть MEGA_WiFi.
  2. Введите номер телефона MEGA.
  3. Получите SMS с кодом.
  4. Введите код и наслаждайтесь интернетом!

Ну а тем, кто не сможет посетить матч лично, доступна прямая трансляция на канале «НТРК Спорт» и в мобильном приложении MegaTV (App Store и Google Play). Благодаря удобному интерфейсу и высокому качеству картинки смотреть игру можно с любого устройства — смартфона, планшета, Smart TV или с компьютера через megatv.kg.

Не пропустите этот исторический матч!

MEGA — пользуйтесь НАШЕЙ связью и болейте за НАШИХ!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/323837/
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