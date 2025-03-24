MEGA провела экскурсию для школьников в свой офис на весенних каникулах

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает добрую традицию — на весенних каникулах компания организовала экскурсию для школьников в свои офисы в Бишкеке и Оше.

В рамках мероприятия дети смогли ближе познакомиться с работой ЗАО «Альфа Телеком». Эксперты компании провели для них увлекательную экскурсию по основным подразделениям оператора. Школьники посетили техническую и коммерческую дирекции, а также контакт-центр, который работает в режиме 24/7.

Ребята узнали, как обеспечивается надежная мобильная связь, какие технологии используются в современной телекоммуникационной отрасли и как сотрудники MEGA помогают клиентам в решении различных вопросов.

MEGA в рамках корпоративной социальной ответственности продолжит делать вклад в развитие молодежи, предоставляя возможности для обучения, профессионального роста и знакомства с телекоммуникационной сферой. Компания уверена, что инвестиции в молодое поколение — это залог успешного будущего отрасли и общества в целом.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.