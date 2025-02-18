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Бизнес

ОАО «Кыргызтелеком» подвело итоги 2024 года

По завершении 2024 года ОАО «Кыргызтелеком» продемонстрировало уверенные финансовые показатели. Консолидированные доходы компании составили 2 миллиарда 342 миллиона 45 тысяч сомов, в то время как общие расходы достигли 2 миллиардов 234 миллионов 347 тысяч сомов. Чистая прибыль предприятия по итогам года составила 107 миллионов 698 тысяч сомов.

Ключевые направления деятельности

Основной источник доходов компании — современные цифровые услуги, включая интернет и IPTV, на долю которых пришлось 57,8 процента от общей выручки. Традиционные услуги связи (местная, междугородная и международная телефония) сохранили значимость, обеспечив 17,2 процента доходов. Несмотря на глобальный тренд снижения интереса к фиксированной телефонии, «Кыргызтелеком» сумел минимизировать темпы падения выручки в этом сегменте: если в предыдущие годы сокращение составляло 9–10 процентов, то в 2024 году этот показатель удалось снизить до 1 процента.

Вклад в экономику и социальная ответственность

«Кыргызтелеком» остается одним из ключевых участников экономической экосистемы страны, внося значительный вклад в государственный бюджет. В 2024 году компания перечислила в бюджет 727 миллионов 294 тысячи сомов, из которых 472 миллиона 267 тысяч сомов составили налоговые отчисления, а 225 миллионов 27 тысяч сомов были направлены в Социальный фонд Кыргызской Республики. По сравнению с предыдущим годом этот вклад увеличился на 157 миллионов 554 тысячи сомов, что подчеркивает растущую роль компании в поддержке национальной экономики.

Заботясь о своих сотрудниках, «Кыргызтелеком» уделяет особое внимание мотивации и социальной поддержке персонала. В рамках стратегии повышения благосостояния работников в 2024 году компания повысила уровень заработной платы на 10,9 процента.

Перспективы на 2025 год

В предстоящем году «Кыргызтелеком» продолжит уверенное движение по пути цифровой трансформации. Компания намерена активно инвестировать в развитие интернет-инфраструктуры, расширять спектр цифровых услуг и совершенствовать клиентский сервис. Стремление к инновациям и технологическому лидерству останется приоритетом, обеспечивая устойчивый рост и укрепление позиций «Кыргызтелекома» как ведущего игрока на телекоммуникационном рынке Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/320280/
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