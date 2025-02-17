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Бизнес

Почему eSIM с новым номером от О! — это выгодно

Горячая акция от флагмана технологий Кыргызстана продолжается.

Как подключиться?

Подключиться просто — никуда идти не надо, можно все сделать быстро и легко в приложении «Мой О!»:

  1. Выберите новый номер О!.

  2. Выберите любой из актуальных тарифных планов.

  3. Регистрируйтесь прямо в приложении «Мой О!».

  4. Получайте в подарок свои 30 гигабайт и пользуйтесь подарком семь дней.

Или можно просто посетить ближайший O!Store и подключить eSIM, обратившись к любому специалисту. Успейте воспользоваться, пока предложение в силе.

О! — это про технологии, комфорт и свободу общения

Переходите на О!, а заодно оцените все возможности, которые предлагает суперапп «Мой О!»:

  • Открывайте супервыгодный депозит от O!Bank с космически высокой ставкой до 16,5 процента и начните копить прямо сейчас!

  • Заказывайте бесплатную доставку из сети магазинов Globus 24/7 при покупке от 1 тысячи сомов по городу Бишкеку.

  • Выбирайте товары для любимых на O!Market и получайте кешбэк 2 процента с каждого заказа.

  • Оплачивайте картами O!Bank с кешбэком 2 процента.

  • Покупайте подарочные карты в «Мой О!» с кешбэком 5 процентов — сертификаты на любой вкус и бюджет в магазины, SPA, фитнес-клубы или салоны красоты.

Устанавливайте и пользуйтесь супераппом «Мой О!», преимущества и выгоду которого оценили уже миллионы кыргызстанцев.

***

— Интернет-пакет 30 гигабайт предоставляется один раз при активации eSIM с новым номером О!. Срок действия интернет-пакета — семь дней. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее об этой и других акциях О! на официальном сайте o.kg.

— Акция по депозиту до 16,5 процента действует с 14 февраля по 14 марта 2025 года. ГЭПС в сомах от 8,42 процента до 18,07 процента. ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее на сайте obank.kg.

— Акция 2 процента кешбэка и бесплатной доставки по Бишкеку действует до 28.02.2025. Бесплатная доставка только при покупке от 1 тысячи сомов у одного продавца на О!Market. Акция не суммируется с другими бонусными акциями. Услуга предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017. Подробнее на сайте market.o.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/320204/
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