Изобильные урожаи с «Оптима Банком»

Агрокредиты «Оптима Банка» — это возможности для:

— покупки удобрений и других материалов для посевов;

— покупки сельскохозяйственной техники и оборудования;

— развития и расширения сельскохозяйственного бизнеса.

Условия:

процентная ставка — от 17 процентов в зависимости от суммы кредита*;

сумма кредита — от 10 тысяч сомов и выше;

гибкий график погашения;

срок кредита — от 3 до 60 месяцев;

валюта кредита — сом.

*Годовая эффективная ставка — от 21,07 процента.

«Оптима Банк» — ваш надежный партнер!

Более подробную информацию вы можете узнать в отделениях банка и на официальном сайте: www.optimabank.kg.



По всем возникающим вопросам просим обращаться в круглосуточный контакт-центр банка: +996 312 90 59 59, 9595 (звонок бесплатный с мобильных), WhatsApp: +996 990 90 59 59 (только для сообщений).