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Бизнес

Изобильные урожаи с «Оптима Банком»

Агрокредиты «Оптима Банка» — это возможности для:

— покупки удобрений и других материалов для посевов;
— покупки сельскохозяйственной техники и оборудования;
— развития и расширения сельскохозяйственного бизнеса.

Условия:

  • процентная ставка — от 17 процентов в зависимости от суммы кредита*;
  • сумма кредита — от 10 тысяч сомов и выше;
  • гибкий график погашения;
  • срок кредита — от 3 до 60 месяцев;
  • валюта кредита — сом.

*Годовая эффективная ставка — от 21,07 процента.

«Оптима Банк» — ваш надежный партнер!

Более подробную информацию вы можете узнать в отделениях банка и на официальном сайте: www.optimabank.kg.

По всем возникающим вопросам просим обращаться в круглосуточный контакт-центр банка: +996 312 90 59 59, 9595 (звонок бесплатный с мобильных), WhatsApp: +996 990 90 59 59 (только для сообщений).

Лицензия НБ КР № 018.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/319279/
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