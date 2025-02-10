Изобильные урожаи с «Оптима Банком»

Агрокредиты «Оптима Банка» — это возможности для:
— покупки удобрений и других материалов для посевов;
— покупки сельскохозяйственной техники и оборудования;
— развития и расширения сельскохозяйственного бизнеса.
Условия:
- процентная ставка — от 17 процентов в зависимости от суммы кредита*;
- сумма кредита — от 10 тысяч сомов и выше;
- гибкий график погашения;
- срок кредита — от 3 до 60 месяцев;
- валюта кредита — сом.
*Годовая эффективная ставка — от 21,07 процента.
«Оптима Банк» — ваш надежный партнер!
Более подробную информацию вы можете узнать в отделениях банка и на официальном сайте: www.optimabank.kg.
По всем возникающим вопросам просим обращаться в круглосуточный контакт-центр банка: +996 312 90 59 59, 9595 (звонок бесплатный с мобильных), WhatsApp: +996 990 90 59 59 (только для сообщений).