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Бизнес

Новый этап развития: ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» переименовано в Mbank

Официально ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» изменило свое название на ОАО Mbank. Это важное событие связано со стремлением банка соответствовать единому бренду и современным стандартам рынка.

Фирменное наименование банка:

  • на кыргызском языке: «Мбанк» Ачык акционердик коому;

  • на русском языке: открытое акционерное общество «Мбанк»;

  • на английском языке: Mbank Open joint-stock company.

Переименование юридического лица — это шаг в сторону унификации бренда и повышения узнаваемости. Бренд лучше отражает ценности банка: открытость, инновационность и ориентацию на удобство клиентов.

Изменение юридического названия банка никак не повлияет на его деятельность и обязательства. Все реквизиты, включая ИНН, юридический адрес и банковские счета, остаются прежними. Заключенные договоры продолжают действовать, а переоформление документов или доверенностей не требуется.

Переименование — это не просто изменение названия, а важный шаг для развития и улучшения взаимодействия с клиентами. Бренд символизирует движение вперед и цифровую трансформацию.

Mbank — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/319167/
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