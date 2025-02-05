Вдвое больше интернета за те же деньги: семидневные тарифы «Элдики + MegaTV»

Государственный оператор сотовой связи MEGA напоминает о выгодных условиях тарифов линейки «Элдики + MegaTV». Абоненты получают вдвое больше интернет-трафика без изменения абонентской платы.

Кроме того, абоненты могут абсолютно БЕСПЛАТНО раздавать по Wi-Fi весь объем доступного интернет-пакета, что дает возможность делиться интернетом с друзьями, семьей или коллегами. Это особенно оценили пользователи, активно общающиеся в мессенджерах, проводящие видеозвонки и наслаждающиеся просмотром любимых фильмов и сериалов на YouTube.

Компания MEGA снова доказывает, что готова предложить клиентам наиболее актуальные и выгодные условия на рынке связи.

Воспользуйтесь и вы этой уникальной возможностью. Оставайтесь на связи, будьте всегда в тренде вместе с MEGA и экономьте свои финансы. Перейти на улучшенный тариф можно самостоятельно в приложении MEGA24, а также с помощью специалистов в офисах продаж и обслуживания и промоутеров компании.

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Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.