Успевайте! До розыгрыша 10 МИЛЛИОНОВ сомов от «Мой О!» остались считанные дни

Уже 10 февраля кто-то станет обладателем 10 МИЛЛИОНОВ сомов от приложения «Мой О!», и этим счастливчиком можете стать вы! Всего один лотерейный билет может оказаться удачным именно для вас, и это даст начало новому этапу в вашей жизни.

Вдобавок в этот день будут разыграны еще 8 призов по 50 тысяч сомов.

Внимание! Участвовать могут абоненты любых операторов связи Кыргызстана.

Победители прошлых розыгрышей уже планируют, куда потратят свой выигрыш. А ведь судьбоносным для каждого из них оказалось одно из простых действий в приложении «Мой О!» — кто-то заказал продукты на O!Market с бесплатной доставкой на дом, кто-то просто сделал перевод близким или пополнил баланс.

Не ждите особого момента — участвуйте прямо сейчас. Все просто!

Скачайте «Мой О!» в Google Play или App Store. Пройдите идентификацию в приложении. Совершайте привычные действия изо дня в день: оплачивайте услуги, пополняйте баланс, совершайте переводы и платежи через фирменный QR-код на сумму от 500 сомов.

Не упустите шанс стать миллионером — 10 МИЛЛИОНОВ сомов ждут вас!

Период проведения лотереи в КР: 2 декабря 2024 года — 10 февраля 2025-го.

Разрешение № 421 от 19 ноября 2024 года, выданное Финнадзором при МЭиК КР.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817 от 3 августа 2017-го.

Подробности на udacha.o.kg.