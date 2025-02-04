Внимание! Будьте бдительны: мошенники используют данные ЗАО «МПЦ» / НПС «Элкарт»

В современном цифровом мире случаи мошенничества становятся все более изощренными. Недобросовестные лица пытаются использовать репутацию и доверие к известным компаниям, выдавая себя за их представителей.

ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (оператор Национальной платежной системы «Элкарт») обращает ваше внимание на случаи мошеннических рассылок с использованием данных сотрудников ЗАО «МПЦ», а именно фотографии, имена и фамилии представителей компании. В связи с этим настоятельно призываем к повышенной бдительности и осторожности.

Как действуют мошенники?

Создают поддельные сайты, страницы в социальных сетях и рассылки в мессенджерах от имени компании и сотрудников.

Используют фотографии и персональные данные, выдавая себя за представителей компании.

Предлагают услуги или сделки на подозрительных условиях, запрашивая предоплату.

Отправляют поддельные документы с нашим логотипом и реквизитами.

Мы напоминаем, что представители ЗАО «МПЦ»/НПС «Элкарт» никогда не запрашивают данные карт или другую информацию по подозрительным ссылкам, рассылкам, сообщениям через мессенджеры или другим каналам связи.

Чтобы защитить себя и свои сбережения:

никогда не переходите по сомнительным ссылкам;

не передавайте свои личные данные (логины и пароли) третьим лицам;

не вводите свои личные данные на непроверенных сайтах;

если у вас возникли подозрения или вас что-то настораживает, незамедлительно свяжитесь со службой поддержки через официальные каналы связи, указанные на официальном сайте.

Берегите свои средства и доверяйте только проверенной информации!

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