Внимание! Будьте бдительны: мошенники используют данные ЗАО «МПЦ» / НПС «Элкарт»

В современном цифровом мире случаи мошенничества становятся все более изощренными. Недобросовестные лица пытаются использовать репутацию и доверие к известным компаниям, выдавая себя за их представителей.
ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (оператор Национальной платежной системы «Элкарт») обращает ваше внимание на случаи мошеннических рассылок с использованием данных сотрудников ЗАО «МПЦ», а именно фотографии, имена и фамилии представителей компании. В связи с этим настоятельно призываем к повышенной бдительности и осторожности.
Как действуют мошенники?
- Создают поддельные сайты, страницы в социальных сетях и рассылки в мессенджерах от имени компании и сотрудников.
- Используют фотографии и персональные данные, выдавая себя за представителей компании.
- Предлагают услуги или сделки на подозрительных условиях, запрашивая предоплату.
- Отправляют поддельные документы с нашим логотипом и реквизитами.
Мы напоминаем, что представители ЗАО «МПЦ»/НПС «Элкарт» никогда не запрашивают данные карт или другую информацию по подозрительным ссылкам, рассылкам, сообщениям через мессенджеры или другим каналам связи.
Чтобы защитить себя и свои сбережения:
- никогда не переходите по сомнительным ссылкам;
- не передавайте свои личные данные (логины и пароли) третьим лицам;
- не вводите свои личные данные на непроверенных сайтах;
- если у вас возникли подозрения или вас что-то настораживает, незамедлительно свяжитесь со службой поддержки через официальные каналы связи, указанные на официальном сайте.
Берегите свои средства и доверяйте только проверенной информации!
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