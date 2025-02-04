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Бизнес

Внимание! Будьте бдительны: мошенники используют данные ЗАО «МПЦ» / НПС «Элкарт»

В современном цифровом мире случаи мошенничества становятся все более изощренными. Недобросовестные лица пытаются использовать репутацию и доверие к известным компаниям, выдавая себя за их представителей.

ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (оператор Национальной платежной системы «Элкарт») обращает ваше внимание на случаи мошеннических рассылок с использованием данных сотрудников ЗАО «МПЦ», а именно фотографии, имена и фамилии представителей компании. В связи с этим настоятельно призываем к повышенной бдительности и осторожности.

Как действуют мошенники?

  • Создают поддельные сайты, страницы в социальных сетях и рассылки в мессенджерах от имени компании и сотрудников.
  • Используют фотографии и персональные данные, выдавая себя за представителей компании.
  • Предлагают услуги или сделки на подозрительных условиях, запрашивая предоплату.
  • Отправляют поддельные документы с нашим логотипом и реквизитами.

Мы напоминаем, что представители ЗАО «МПЦ»/НПС «Элкарт» никогда не запрашивают данные карт или другую информацию по подозрительным ссылкам, рассылкам, сообщениям через мессенджеры или другим каналам связи.

Чтобы защитить себя и свои сбережения:

  • никогда не переходите по сомнительным ссылкам;
  • не передавайте свои личные данные (логины и пароли) третьим лицам;
  • не вводите свои личные данные на непроверенных сайтах;
  • если у вас возникли подозрения или вас что-то настораживает, незамедлительно свяжитесь со службой поддержки через официальные каналы связи, указанные на официальном сайте.

Берегите свои средства и доверяйте только проверенной информации!

МПЦ Лицензии НБ КР: № 2001120515 от 12 мая 2015 года, № 3030200220 от 20 февраля 2020 года, № 6001280220 от 28 февраля 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/318907/
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