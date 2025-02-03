ЗАО «МПЦ» (Кыргызстан) и АО «НПК» (Казахстан) подписали меморандум

31 января 2025 года в рамках форума Almaty Digital Forum 2025 состоялось знаковое событие для финансовой отрасли Кыргызстана и Казахстана. ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (ЗАО «МПЦ») и АО «Национальная платежная корпорация Национального банка Республики Казахстан» подписали меморандум о сотрудничестве. Данный документ станет основой для реализации совместных инициатив в сфере инновационной, информационно-аналитической и экспертной деятельности. Ключевая цель — развитие интегрированной платежной инфраструктуры между двумя государствами для повышения качества услуг, предоставляемых населению.

«Подписание меморандума — это важный шаг на пути к укреплению финансовой экосистемы региона. В эпоху цифровизации мы видим огромный потенциал для внедрения передовых решений, которые обеспечат удобные и безопасные платежи для граждан наших стран», — отметила председатель правления ЗАО «МПЦ» Каныкей Жамангулова.

Меморандум закладывает основы для совместного внедрения инновационных технологий, повышения доступности финансовых услуг и укрепления экономических связей между Кыргызстаном и Казахстаном. Обе стороны уверены, что интеграция усилий и технологий откроет новые горизонты для развития финансовых систем двух государств.

Лицензии НБ КР: № 2001120515 от 12 мая 2015 года, 3030200220 от 20 февраля 2020 года, 6001280220 от 28 февраля 2020 года.