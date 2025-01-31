10 миллионов сомов на старт бизнеса? Это реально с приложением «Мой О!»

Мечтаете открыть свое дело, но стартового капитала не хватает? Представьте, что у вас уже есть 10 миллионов сомов для запуска бизнеса мечты — кофейни в центре города, собственного маркетплейса или уютного гостевого дома.

Это возможно благодаря грандиозной лотерее udacha.o.kg от приложения «Мой О!», где 10 февраля разыграется главный приз — 10 МИЛЛИОНОВ СОМОВ! Важно, что участвовать может абонент любого оператора, приложение доступно всем.

Для многих кыргызстанцев собственный бизнес — это путь к независимости и новым возможностям. Однако начинать с нуля непросто: аренда, оборудование, первые вложения... Прямо сейчас у вас есть шанс получить стартовый капитал за несколько простых действий!

Участвовать в лотерее просто

Пользуйтесь приложением «Мой О!» и совершайте привычные действия: пополняйте баланс О!, оплачивайте покупки по фирменному QR, переводите и принимайте платежи на сумму от 500 сомов. Каждое действие в приложении может принести вам победу.

Не упустите свой шанс!

Кроме главного приза в размере 10 миллионов сомов, каждую неделю по понедельникам разыгрываются:

1 приз — 1 миллион сомов;

2 приза — по 200 тысяч сомов;

5 призов — по 50 тысяч сомов.

Ближайший розыгрыш — 3 февраля.

Кто знает, возможно, именно ваш билет станет стартом большого успеха!

Период проведения лотереи в КР: 02.12.2024 — 10.02.2025.

Разрешение № 421 от 19.11.2024, выданное Финнадзором при МЭиК КР.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817 от 03.08.2017.

Подробности на udacha.o.kg.