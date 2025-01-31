«Яндекс Плюс» БЕСПЛАТНО на всех тарифах «Переходи на О! КОМБО»

Подписка «Яндекс Плюс» для абонентов О! бесплатная не только 90 дней. Это не просто акция на один раз — при выборе комбо-опции «Яндекс Плюс» она работает бесплатно на все время действия любого из тарифов «Переходи на О! КОМБО».

Максимально можно выбрать две бесплатные комбо-опции:

подписка на «Яндекс Плюс»: музыка, кино, скидка на поездки по тарифам «Комфорт», «Комфорт+» и «Бизнес» в «Яндекс Go», электронные и аудиокниги;

+40 ГБ интернета на максимальной скорости;

бесплатная раздача Wi-Fi;

более 200 ТВ-каналов в приложении O!TV в отличном качестве;

онлайн-кинотеатр ETNOMEDIA: кино, мультфильмы и сериалы на кыргызском языке;

онлайн-кинотеатр PREMIER: популярные сериалы, фильмы и шоу со всего мира;

онлайн-кинотеатр START: лучшие российские фильмы, сериалы и мультфильмы;

онлайн-кинотеатр MORE.TV: эксклюзивные сериалы, фильмы и шоу.

В каждом тарифе «Комбо» все самое необходимое: бесплатное общение в сети О! + 40 ТВ-каналов в приложении O!TV.

Подключайте тарифы «Переходи на О! КОМБО», выбирайте и меняйте комбо-опции в приложении «Мой О!» на ваше усмотрение.

Подробнее о тарифах линейки «КОМБО» можно узнать на сайте o.kg.

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