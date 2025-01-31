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Бизнес

«Яндекс Плюс» БЕСПЛАТНО на всех тарифах «Переходи на О! КОМБО»

Подписка «Яндекс Плюс» для абонентов О! бесплатная не только 90 дней. Это не просто акция на один раз — при выборе комбо-опции «Яндекс Плюс» она работает бесплатно на все время действия любого из тарифов «Переходи на О! КОМБО».

Максимально можно выбрать две бесплатные комбо-опции:

  • подписка на «Яндекс Плюс»: музыка, кино, скидка на поездки по тарифам «Комфорт», «Комфорт+» и «Бизнес» в «Яндекс Go», электронные и аудиокниги;
  • +40 ГБ интернета на максимальной скорости;
  • бесплатная раздача Wi-Fi;
  • более 200 ТВ-каналов в приложении O!TV в отличном качестве;
  • онлайн-кинотеатр ETNOMEDIA: кино, мультфильмы и сериалы на кыргызском языке;
  • онлайн-кинотеатр PREMIER: популярные сериалы, фильмы и шоу со всего мира;
  • онлайн-кинотеатр START: лучшие российские фильмы, сериалы и мультфильмы;
  • онлайн-кинотеатр MORE.TV: эксклюзивные сериалы, фильмы и шоу.

В каждом тарифе «Комбо» все самое необходимое: бесплатное общение в сети О! + 40 ТВ-каналов в приложении O!TV.

Подключайте тарифы «Переходи на О! КОМБО», выбирайте и меняйте комбо-опции в приложении «Мой О!» на ваше усмотрение.

Подробнее о тарифах линейки «КОМБО» можно узнать на сайте o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/318545/
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