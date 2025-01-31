14:13
USD 87.45
EUR 91.14
RUB 0.89
Бизнес

«Элдик Банк» — делегат Всемирного банковского форума

«Элдик Банк» стал делегатом престижного Международного банковского форума World Banking Forum 2025 в Вене (Австрия). Банк представил приоритетные стратегические направления развития и актуальные инициативы в соответствии с международными трендами.

«Элдик Банк» презентовал такие ключевые показатели и инициативы, как первый и единственный госбанк с международным кредитным рейтингом Fitch Ratings на уровне В, банк-член Всемирного института сберегательных и розничных банковских услуг (WSBI), первый банк, присоединившийся к Глобальному договору ООН, и свой рейтинг топ-3 кредитных организаций страны по финансовым показателям. Также он анонсировал получение лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг и создание депозитария международного уровня.

«Сегодня «Элдик Банк» презентует уникальный GovFinTech-кейс, формируя восприятие динамики развития госфинансового сектора КР, — отметил участие в знаковом всемирном банковском событии председатель правления Уланбек Ногаев. — Но и как надежный партнер государства делает свой вклад в формирование цифрового и финансового имиджа Кыргызстана на мировой арене, меняя тренд от «слушателя» к «полноценный участник и спикер» на мировых площадках. Чем больше представленности страны, насмотренности, тем больше доверия и возможности разного рода партнерства, привлечения инвестиций и встраивания интересов КР в международные повестки развития».

Как уникальный кейс-стади от «Элдик Банк» представлено единое государственное цифровое решение в поддержку бизнеса в рамках налоговой реформы «Ишкер24». Организаторов форума привлек бизнес-кейс своей трендовой смарт-бизнес-моделью реализации проекта, а именно коллаборацией государственных компаний в разных нишах — банка и телеком-оператора с возможностью объединения потенциалов, ресурсов, обмена экспертизой и оптимизацией на базе задействования имеющихся в компаниях команд, а также с эффективным методом запуска финтехнаправления в госбанковском секторе, GR-тактикой и системной поддержкой руководства страны.

Советник председателя правления Татьяна Шахин в рамках выступления отметила уникальность смарт- решения «Ишкер24» на национальном рынке в предоставлении предпринимателям в единой точке через приложение ключевого спектра необходимых налоговых и финансовых сервисов в связи с реализацией в республике налоговой реформы. Смарт-решение стало разрабатываться по инициативе президента Садыра Жапарова в поддержку бизнеса в связи с налоговыми нововведениями.

Смарт-приложение экономит время и переводит взаимодействие бизнеса с налоговой и банком в онлайн-режим, полностью онлайн решает проблему регистрации предпринимателя в качестве ИП, предоставляет возможность онлайн-работы с ЭСФ и ЭТТН и многое другое. Для малого бизнеса дает еще возможность не нанимать бухгалтера.

Решение социальное с уникальной моделью монетизации и устойчивого развития.

Заместитель председателя правления Медет Таиров в своем блоке выступления также анонсировал ключевые ESG-инициативы, демонстрируя приверженность к стратегическому развитию не только в части цифровой трансформации, но и глобальной ESG-повестки. Он презентовал дебютный выпуск ESG-облигаций на сумму 2,2 миллиона евро, первенство банка в подготовке соответствующего международным стандартам нефинансового отчета в области ESG, а также рассказал о планах строительства мини-ГЭС для поддержки возобновляемых источников энергии в Кыргызстане.

World Banking Forum 2025 собрал около 150 делегатов уровня C и более 5 тысяч участников в онлайн-формате со всего мира.

Лицензии НБ КР № 033, 033/1.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/318525/
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
«Элдик Банк» получил высокий ESG-рейтинг
«Элдик Банк»: доступное жилье через накопительную ипотеку
«Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
«Элдик Банк» завершает 2024 год с рекордными достижениями
«Элдик Банк», «Кыргыз почтасы» и Postmost GmbH создают совместный маркетплейс
Новые опции в мобильном приложении «Ишкер 24» для МСБ
«Элдик Банк» создает депозитарий ценных бумаг международного уровня
Предновогодняя акция для клиентов зарплатных проектов «Элдик Банка»
«Элдик Банк»: Переводы без комиссий на все банки Кыргызстана
Коворкинг-центр в КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего
Популярные новости
Администрация ТРЦ &laquo;ЦУМ&raquo; разъясняет ситуацию с&nbsp;арендой торговых площадей Администрация ТРЦ «ЦУМ» разъясняет ситуацию с арендой торговых площадей
MBANK&nbsp;&mdash; лидер года в&nbsp;платежных технологиях по&nbsp;версии ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; MBANK — лидер года в платежных технологиях по версии ЗАО «МПЦ»
Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с&nbsp;работой &laquo;Джеруя&raquo; Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с работой «Джеруя»
Doscredobank наградил победителей акции &laquo;Отправляй, получай и&nbsp;подарки забирай!&raquo; Doscredobank наградил победителей акции «Отправляй, получай и подарки забирай!»
Бизнес
Трансграничное сотрудничество: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; и&nbsp;зарубежные партнеры объединяют усилия Трансграничное сотрудничество: ЗАО «МПЦ» и зарубежные партнеры объединяют усилия
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; делегат Всемирного банковского форума «Элдик Банк» — делегат Всемирного банковского форума
Группа компаний &laquo;Газпром&raquo; перевела в&nbsp;бюджет КР&nbsp;7,4 миллиарда сомов за&nbsp;2024 год Группа компаний «Газпром» перевела в бюджет КР 7,4 миллиарда сомов за 2024 год
Стимулирующая лотерея &laquo;Новогоднее волшебство вашим детям&raquo; успешно завершена Стимулирующая лотерея «Новогоднее волшебство вашим детям» успешно завершена
31 января, пятница
14:05
Трансграничное сотрудничество: ЗАО «МПЦ» и зарубежные партнеры объединяют усилия Трансграничное сотрудничество: ЗАО «МПЦ» и зарубежные п...
14:01
Кыргызстан и Узбекистан обсудили водноэнергетическое партнерство
13:45
Глава Минздрава получил у имамов разрешение на трупную пересадку органов
13:36
«Элдик Банк» — делегат Всемирного банковского форума
13:32
Сможет ли Кыргызстан вывезти своих граждан из США? Ответ МИД