«Элдик Банк» стал делегатом престижного Международного банковского форума World Banking Forum 2025 в Вене (Австрия). Банк представил приоритетные стратегические направления развития и актуальные инициативы в соответствии с международными трендами.

«Элдик Банк» презентовал такие ключевые показатели и инициативы, как первый и единственный госбанк с международным кредитным рейтингом Fitch Ratings на уровне В, банк-член Всемирного института сберегательных и розничных банковских услуг (WSBI), первый банк, присоединившийся к Глобальному договору ООН, и свой рейтинг топ-3 кредитных организаций страны по финансовым показателям. Также он анонсировал получение лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг и создание депозитария международного уровня.

«Сегодня «Элдик Банк» презентует уникальный GovFinTech-кейс, формируя восприятие динамики развития госфинансового сектора КР, — отметил участие в знаковом всемирном банковском событии председатель правления Уланбек Ногаев. — Но и как надежный партнер государства делает свой вклад в формирование цифрового и финансового имиджа Кыргызстана на мировой арене, меняя тренд от «слушателя» к «полноценный участник и спикер» на мировых площадках. Чем больше представленности страны, насмотренности, тем больше доверия и возможности разного рода партнерства, привлечения инвестиций и встраивания интересов КР в международные повестки развития».

Как уникальный кейс-стади от «Элдик Банк» представлено единое государственное цифровое решение в поддержку бизнеса в рамках налоговой реформы «Ишкер24». Организаторов форума привлек бизнес-кейс своей трендовой смарт-бизнес-моделью реализации проекта, а именно коллаборацией государственных компаний в разных нишах — банка и телеком-оператора с возможностью объединения потенциалов, ресурсов, обмена экспертизой и оптимизацией на базе задействования имеющихся в компаниях команд, а также с эффективным методом запуска финтехнаправления в госбанковском секторе, GR-тактикой и системной поддержкой руководства страны.

Советник председателя правления Татьяна Шахин в рамках выступления отметила уникальность смарт- решения «Ишкер24» на национальном рынке в предоставлении предпринимателям в единой точке через приложение ключевого спектра необходимых налоговых и финансовых сервисов в связи с реализацией в республике налоговой реформы. Смарт-решение стало разрабатываться по инициативе президента Садыра Жапарова в поддержку бизнеса в связи с налоговыми нововведениями.

Смарт-приложение экономит время и переводит взаимодействие бизнеса с налоговой и банком в онлайн-режим, полностью онлайн решает проблему регистрации предпринимателя в качестве ИП, предоставляет возможность онлайн-работы с ЭСФ и ЭТТН и многое другое. Для малого бизнеса дает еще возможность не нанимать бухгалтера.

Решение социальное с уникальной моделью монетизации и устойчивого развития.

Заместитель председателя правления Медет Таиров в своем блоке выступления также анонсировал ключевые ESG-инициативы, демонстрируя приверженность к стратегическому развитию не только в части цифровой трансформации, но и глобальной ESG-повестки. Он презентовал дебютный выпуск ESG-облигаций на сумму 2,2 миллиона евро, первенство банка в подготовке соответствующего международным стандартам нефинансового отчета в области ESG, а также рассказал о планах строительства мини-ГЭС для поддержки возобновляемых источников энергии в Кыргызстане.

World Banking Forum 2025 собрал около 150 делегатов уровня C и более 5 тысяч участников в онлайн-формате со всего мира.

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