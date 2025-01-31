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Бизнес

Группа компаний «Газпром» перевела в бюджет КР 7,4 миллиарда сомов за 2024 год

В прошлом году группа компаний «Газпром» в Кыргызстане внесла еще более существенный вклад в укрепление экономики страны, чем раньше. Все ее предприятия подтвердили репутацию ответственных налогоплательщиков, исполняющих свои обязательства в срок и в полной мере.

По итогам 2024-го совокупный объем налоговых выплат группы компаний превысил 7,4 миллиарда сомов. Это на 18 процентов больше, чем показатель (6,2 миллиарда) 2023 года.

За все время деятельности группы компаний «Газпром» в Кыргызстане в госбюджет перечислено более 79,2 миллиарда сомов в виде налогов и иных платежей. Объем инвестиционных вложений в развитие нефтегазовой отрасли страны превысил 43 миллиарда сомов.

Группа компаний «Газпром» в Кыргызстане продолжает активно поддерживать развитие национальной экономики через неукоснительное исполнение налоговых обязательств, способствуя укреплению стабильности и росту общего уровня благосостояния.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/318523/
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