Акция: кредиты по ставкам от 17 процентов от ЗАО «Коммерческий Банк КСБ»!

С 30 января по 30 апреля 2025 года ЗАО «Коммерческий Банк КСБ» запускает ограниченную акцию — кредиты от 17 процентов годовых!

Это уникальная возможность получить финансирование для реализации ваших целей на развитие бизнеса, инвестиции или другие нужды.



Оформите кредит на выгодных условиях:

коммерческие кредиты;

агрокредиты.

Ставки снижены — от 17 процентов годовых при сумме кредита свыше 500 тысяч сомов.

Не упустите возможность воспользоваться предложением!

Акция продлится до 30 апреля этого года.

Для получения дополнительной информации и оформления кредита обращайтесь по телефонам:

+996 (705) 54 34 24;

+996 (755) 54 34 24.

Официальный сайт: www.ksb.kg