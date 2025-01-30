Акция: кредиты по ставкам от 17 процентов от ЗАО «Коммерческий Банк КСБ»!

С 30 января по 30 апреля 2025 года ЗАО «Коммерческий Банк КСБ» запускает ограниченную акцию — кредиты от 17 процентов годовых!
Это уникальная возможность получить финансирование для реализации ваших целей на развитие бизнеса, инвестиции или другие нужды.
Оформите кредит на выгодных условиях:
- коммерческие кредиты;
- агрокредиты.
Ставки снижены — от 17 процентов годовых при сумме кредита свыше 500 тысяч сомов.
Не упустите возможность воспользоваться предложением!
Акция продлится до 30 апреля этого года.
Для получения дополнительной информации и оформления кредита обращайтесь по телефонам:
+996 (705) 54 34 24;
+996 (755) 54 34 24.
Официальный сайт: www.ksb.kg