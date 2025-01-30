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Бизнес

Акция: кредиты по ставкам от 17 процентов от ЗАО «Коммерческий Банк КСБ»!

С 30 января по 30 апреля 2025 года ЗАО «Коммерческий Банк КСБ» запускает ограниченную акцию — кредиты от 17 процентов годовых!

Это уникальная возможность получить финансирование для реализации ваших целей на развитие бизнеса, инвестиции или другие нужды.

Оформите кредит на выгодных условиях:

  • коммерческие кредиты;
  • агрокредиты.

Ставки снижены — от 17 процентов годовых при сумме кредита свыше 500 тысяч сомов.

Не упустите возможность воспользоваться предложением!

Акция продлится до 30 апреля этого года.

Для получения дополнительной информации и оформления кредита обращайтесь по телефонам:

+996 (705) 54 34 24;
+996 (755) 54 34 24.

Официальный сайт: www.ksb.kg
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/318444/
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Бизнес
Акция: кредиты по&nbsp;ставкам от&nbsp;17&nbsp;процентов от&nbsp;ЗАО &laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo;! Акция: кредиты по ставкам от 17 процентов от ЗАО «Коммерческий Банк КСБ»!
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30 января, четверг
17:11
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