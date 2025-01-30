17:04
USD 87.45
EUR 91.16
RUB 0.89
Бизнес

eSIM от MEGA: активируй новый номер и получай 30 ГБ интернета в подарок

Государственный оператор сотовой связи MEGA объявляет о старте новой акции, которая порадует всех пользователей, желающих перейти на современные технологии. Теперь при активации нового номера eSIM абоненты получат 30 ГБ бесплатного интернета в подарок!

Условия акции:

1. Бонусный пакет 30 ГБ автоматически подключается при активации eSIM с новым номером.
2. Участие в акции доступно только один раз для каждого абонента.
3. Бесплатный интернет действует в течение семи дней с момента подключения.

Активировать eSIM и получить бонус можно только через офисы продаж оператора или в мобильном приложении MEGA24.

Проверить остаток бонусного интернета можно в приложении MEGA24 или с помощью USSD-команды *505#.

Почему eSIM?

eSIM — это современная технология, которая позволяет использовать сотовую связь без физической SIM-карты. Она удобна для тех, кто часто путешествует, использует несколько номеров или просто хочет упростить жизнь, отказавшись от смены SIM-карт.

Как активировать eSIM самостоятельно в приложении MEGA24:

  1. Установите приложение MEGA24 или откройте его, если оно уже установлено.
  2. Нажмите «Оформить eSIM» на странице авторизации и следуйте инструкциям.
  3. Выберите желаемый номер, тарифный план и пройдите процесс персонификации.
  4. Пополните баланс на сумму, равную абонентской плате выбранного тарифного плана.
  5. Получите договор о предоставлении услуг связи ЗАО «Альфа Телеком» и QR-код с инструкцией для установки eSIM на устройство на электронную почту.

Как подключить eSIM на своем устройстве:

  1. Откройте «Настройки» на своем смартфоне.
  2. Выберите раздел «Сотовая связь» или «Мобильные данные».
  3. Нажмите «Добавить сотовый тариф».
  4. Отсканируйте QR-код с помощью камеры своего устройства.

Как узнать, что ваш смартфон поддерживает eSIM?

Для Android: введите комбинацию *#06# и найдите строчку с надписью EID. Если ее нет, то смартфон не поддерживает eSIM. Информация также содержится в перечне характеристик на официальном сайте производителя смартфона.
Для iOS: iPhone 13 и более новые модели поддерживают технологию eSIM.

Не упустите возможность получить 30 ГБ бесплатного интернета и оценить преимущества eSIM! Спешите воспользоваться предложением уже сегодня!

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Подарочный пакет 30 ГБ предоставляется один раз на семь дней при активации eSIM с новым номером.

Лицензии: ГАС КР/КР МБА. Лиц.: № 14-1133-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР, 18-0303-КР, 18-0326-КР. Информация действительна на момент публикации — 30.01.2025.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/318434/
просмотров: 176
Версия для печати
Материалы по теме
MegaPay представляет гибридный смарт-POS-терминал для бизнес-партнеров
MegaPay признан «Партнером года» Межбанковского процессингового центра
Итоги первого этапа акции MegaPay и «Элкарт» подведены: успейте присоединиться
Подключайте 4 онлайн-кинотеатра и 200 ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от MEGA
Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay
Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Оформить полис ОСАГО стало еще проще в MegaPay
Качество связи на высоте: MEGA модернизировала сеть в городах и селах КР
Сервис «Мой Дом — единая квитанция» теперь в MegaPay
Участвуйте в акции от MegaPay и выиграйте незабываемое путешествие в Таиланд!
Популярные новости
Администрация ТРЦ &laquo;ЦУМ&raquo; разъясняет ситуацию с&nbsp;арендой торговых площадей Администрация ТРЦ «ЦУМ» разъясняет ситуацию с арендой торговых площадей
MBANK&nbsp;&mdash; лидер года в&nbsp;платежных технологиях по&nbsp;версии ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; MBANK — лидер года в платежных технологиях по версии ЗАО «МПЦ»
Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с&nbsp;работой &laquo;Джеруя&raquo; Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с работой «Джеруя»
Doscredobank наградил победителей акции &laquo;Отправляй, получай и&nbsp;подарки забирай!&raquo; Doscredobank наградил победителей акции «Отправляй, получай и подарки забирай!»
Бизнес
eSIM от&nbsp;MEGA: активируй новый номер и&nbsp;получай 30&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок eSIM от MEGA: активируй новый номер и получай 30 ГБ интернета в подарок
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;бери максимум&nbsp;&mdash; новый номер + 30&nbsp;ГБ в&nbsp;подарок! Переходи на О! и бери максимум — новый номер + 30 ГБ в подарок!
&laquo;Межбанковский процессинговый центр&raquo; отметил 20-летие и&nbsp;подвел итоги 2024 года «Межбанковский процессинговый центр» отметил 20-летие и подвел итоги 2024 года
Digital Kyrgyzstan, ключевое B2B-мероприятие, состоится 27&nbsp;февраля в&nbsp;Бишкеке Digital Kyrgyzstan, ключевое B2B-мероприятие, состоится 27 февраля в Бишкеке
30 января, четверг
17:03
Нет разногласий. В мэрии Бишкека ответили Куванычбеку Конгантиеву Нет разногласий. В мэрии Бишкека ответили Куванычбеку К...
16:56
Задержан мужчина, который из США переправлял оружие в Россию через Кыргызстан
16:53
Улан Жолдубаев назначен заместителем председателя СИН
16:51
Бишкек тестирует китайские катализаторы для борьбы с загрязнением воздуха
16:40
eSIM от MEGA: активируй новый номер и получай 30 ГБ интернета в подарок