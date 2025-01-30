eSIM от MEGA: активируй новый номер и получай 30 ГБ интернета в подарок

Государственный оператор сотовой связи MEGA объявляет о старте новой акции, которая порадует всех пользователей, желающих перейти на современные технологии. Теперь при активации нового номера eSIM абоненты получат 30 ГБ бесплатного интернета в подарок!

Условия акции:

1. Бонусный пакет 30 ГБ автоматически подключается при активации eSIM с новым номером.

2. Участие в акции доступно только один раз для каждого абонента.

3. Бесплатный интернет действует в течение семи дней с момента подключения.

Активировать eSIM и получить бонус можно только через офисы продаж оператора или в мобильном приложении MEGA24.

Проверить остаток бонусного интернета можно в приложении MEGA24 или с помощью USSD-команды *505#.

Почему eSIM?

eSIM — это современная технология, которая позволяет использовать сотовую связь без физической SIM-карты. Она удобна для тех, кто часто путешествует, использует несколько номеров или просто хочет упростить жизнь, отказавшись от смены SIM-карт.

Как активировать eSIM самостоятельно в приложении MEGA24:

Установите приложение MEGA24 или откройте его, если оно уже установлено. Нажмите «Оформить eSIM» на странице авторизации и следуйте инструкциям. Выберите желаемый номер, тарифный план и пройдите процесс персонификации. Пополните баланс на сумму, равную абонентской плате выбранного тарифного плана. Получите договор о предоставлении услуг связи ЗАО «Альфа Телеком» и QR-код с инструкцией для установки eSIM на устройство на электронную почту.

Как подключить eSIM на своем устройстве:

Откройте «Настройки» на своем смартфоне. Выберите раздел «Сотовая связь» или «Мобильные данные». Нажмите «Добавить сотовый тариф». Отсканируйте QR-код с помощью камеры своего устройства.

Как узнать, что ваш смартфон поддерживает eSIM?

Для Android: введите комбинацию *#06# и найдите строчку с надписью EID. Если ее нет, то смартфон не поддерживает eSIM. Информация также содержится в перечне характеристик на официальном сайте производителя смартфона.

Для iOS: iPhone 13 и более новые модели поддерживают технологию eSIM.

Не упустите возможность получить 30 ГБ бесплатного интернета и оценить преимущества eSIM! Спешите воспользоваться предложением уже сегодня!

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Подарочный пакет 30 ГБ предоставляется один раз на семь дней при активации eSIM с новым номером.

Лицензии: ГАС КР/КР МБА. Лиц.: № 14-1133-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР, 18-0303-КР, 18-0326-КР. Информация действительна на момент публикации — 30.01.2025.