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Бизнес

Стимулирующая лотерея «Новогоднее волшебство вашим детям» успешно завершена

С 4 по 29 декабря 2024 года в Бишкеке прошла стимулирующая лотерея «Новогоднее волшебство вашим детям», организованная брендом Kinder. В акции приняли участие тысячи покупателей, получивших возможность выиграть приятные призы для себя и своих детей.

Для участия в лотерее необходимо было приобрести продукцию Kinder на сумму от 700 сомов в одном чеке и предъявить его промоутеру на месте проведения акции. После этого участники могли испытать удачу, вращая колесо фортуны, которое было установлено в местах проведения лотереи.

В рамках лотереи разыграно более 4 тысяч призов, включая новогодние колпаки эльфа, билеты в Мастерскую Санта-Клауса, брендированные тарелки и кружки. Все призы вручены победителям моментально в местах проведения акции.

Лотерея проводилась в маркетах Globus и «Азия», а мастер-классы в домике Санта-Клауса проходили в Bishkek Park.

Организаторы благодарят участников и поздравляют победителей.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/318369/
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