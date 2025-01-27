Администрация ТРЦ «ЦУМ» разъясняет ситуацию с арендой торговых площадей

В последнее время в интернете обсуждаются новости, связанные с арендой торговых площадей в ТРЦ «ЦУМ». В связи с этим администрация ТРЦ считает необходимым разъяснить ситуацию.

Прежде всего важно отметить, что ТРЦ «ЦУМ» является добросовестным и крупным налогоплательщиком, строго соблюдающим законодательство Кыргызской Республики и обеспечивающим прозрачность своих операций с арендаторами. Все взаимоотношения с арендаторами строятся исключительно на основании письменных договоров в соответствии с гражданским законодательством.

В договорах аренды четко указаны сроки действия, права, обязанности и ответственность сторон. На протяжении многих лет ТРЦ «ЦУМ» успешно сотрудничает с арендаторами, продлевая договоры и не повышая арендную плату. Средняя арендная плата для арендаторов 1-го и -1-го этажей торгового центра (продавцы сотовых телефонов и аксессуаров) составляла $100 за квадратный метр.

Однако, несмотря на лояльные условия, зафиксированы нарушения со стороны некоторых арендаторов. Они незаконно сдавали свои торговые площади третьим лицам, что противоречит условиям договоров и нормам налогового законодательства. Также выявлены случаи, когда арендаторы перепродавали арендованные площади (иногда по несколько раз), самовольно увеличивали арендную плату в два-три раза и при этом не платили налоги в государственный бюджет.

В связи с этим для предотвращения незаконной передачи площадей третьим лицам и уклонения от уплаты налогов принято решение передать права аренды торговых площадей на 1-м и -1-м этажах ОсОО «Глобал Девелопмент Групп КейДжи».

Эта компания обеспечит прозрачную политику ведения бизнеса и возможность заключения субарендных договоров с соблюдением всех требований налогового законодательства Кыргызской Республики.

Главным преимуществом сотрудничества с ОсОО «Глобал Девелопмент Групп КейДжи» является введение единого тарифа для всех арендаторов, что исключает коррупционные факторы. Все сделки будут прозрачными, а налоговые отчисления — гарантированными.

Таким образом, с 1 февраля 2025 года права аренды и сдачи в субаренду торговых площадей на указанных этажах переходят к ОсОО «Глобал Девелопмент Групп КейДжи».

При этом ТРЦ «ЦУМ» оставляет за собой право заключать прямые договоры с желающими арендаторами на рыночных условиях, которые готовы работать самостоятельно, не пересдавая помещения третьим лицам и не нарушая условия договора.

Администрация ТРЦ «ЦУМ» выражает благодарность всем арендаторам за сотрудничество и надеется на дальнейшее взаимопонимание в рамках соблюдения законодательства и договорных обязательств.