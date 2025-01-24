Пусть мечта о своей квартире станет реальностью с «Мой О!»

Представьте, что ваша мечта о собственной квартире становится реальностью. Это возможно благодаря грандиозной лотерее udacha.o.kg от приложения «Мой О!», где 10 февраля будет разыгран главный приз — 10 миллионов сомов!

Для многих кыргызстанцев своя квартира — это цель, к которой они идут годами, собирая средства. Ведь свое жилье — это стабильность, уют, и, самое главное, чувство уверенности в завтрашнем дне. Путь к этой мечте зачастую нелегкий, но сейчас у вас есть уникальный шанс приблизиться к ней мгновенно!

Участвовать в лотерее просто:

Достаточно пользоваться приложением «Мой О!» и совершать привычные действия — пополнять баланс О!, оплачивать покупки по фирменному QR, переводить деньги в «Мой О!» или принимать платежи. Чем активнее вы используете приложение, тем больше шансов на победу!

Не забывайте: мечты сбываются, когда делаешь шаг им навстречу. И сейчас этот шаг сделать легко.

Не упустите свой шанс!

Каждую неделю разыгрываются приз на 1 миллион сомов, два приза на 200 тысяч сомов и 5 призов на 50 тысяч сомов! Ближайший розыгрыш состоится 27 января.

Важно: участвовать может абонент любого оператора, приложением могут пользоваться все. Читайте подробности о лотерее на сайте: udacha.o.kg.

Может быть, именно ваш лотерейный билет станет пропуском в новую жизнь.

Период проведения лотереи в КР: 02.12.2024 — 10.02.2025. Разрешение № 421 от 19.11.2024, выданное Финнадзором при МЭиК КР. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817 от 03.08.2017.