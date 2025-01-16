Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи

Государственный оператор сотовой связи MEGA предлагает семейный тарифный план, который предусматривает уникальные функции для родителей, одной из которых является возможность отслеживания местоположения детей через приложение MEGA24. Это особенно актуально в мире, где родители постоянно заботятся о безопасности своих детей.

Также данный тариф рассчитан на то, чтобы облегчить управление семейными расходами на связь. Не нужно беспокоиться о пополнении каждого номера — достаточно одного платежа. Владелец основного номера оплачивает 990 сомов на 30 дней, после чего подключенные номера автоматически получают доступ к общему пакету услуг. Дополнительно есть возможность подключить до 6 сим-карт, то есть предложение подходит даже для большой семьи.

Что входит в тариф (4 сим-карты)?

По 40 гигабайт интернет-трафика;

БЕСПЛАТНУЮ раздачу всего интернет-трафика;

БЕСПЛАТНЫЕ звонки внутри сети;

По 5 минут вне сети;

По 200 SMS на каждую SIM-карту;

Возможность проверять местоположение детей в приложении MEGA24;

Бесплатное мобильное телевидение MegaTV. Вы сможете смотреть совершенно БЕСПЛАТНО более 50 ТВ-каналов на любом устройстве — смартфоне, планшете или Smart TV.

Как подключить?

Чтобы подключить тарифный план «Семейный», достаточно обратиться в ближайший офис продаж и обслуживания компании и приобрести комплект новых SIM-карт.

Тариф «Семейный» от MEGA стал ответом на запросы клиентов, ищущих доступные и удобные решения для семейного общения. Такой подход не только снижает затраты на связь, но и делает процесс использования услуг проще и комфортнее.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.