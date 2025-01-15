Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека

Строительство современных подземных перехода и парковки начнется весной в центре столицы, на одном из самых оживленных участков — на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова.

Проект финансируется за счет средств компаний «Ташболот Холдинг» и ОсОО «Олд Бишкек», которые привлекают кредитные ресурсы и дополнительные средства инвесторов. Общий бюджет строительства составляет 2 миллиарда сомов. Мэрия Бишкека передала объект в управление на условиях аренды на 49 лет для обеспечения окупаемости проекта.

Реализация инфраструктурного проекта не только улучшит транспортную ситуацию, но и станет важным шагом в модернизации городской среды.

За последние 30 лет в городе не построено ни одного нового подземного перехода, поэтому этот проект имеет особое значение для Бишкека.

Сложная транспортная ситуация на этом участке столицы, постоянные заторы и нехватка парковочных мест давно требуют решения. Новый объект станет ответом на эти вызовы, обеспечивая удобство и безопасность для пешеходов и автомобилистов.

Концепция и цель проекта

Главная цель проекта — повышение безопасности, доступности и удобства для всех участников городской среды, а также экономия времени. Устранение проблемы парковки и создание подземного перехода помогут разгрузить центральные улицы, уменьшить пробки и обеспечить комфортный доступ для пешеходов.

В качестве примера успешной реализации аналогичных проектов Назгуль Тюлеева, руководитель «Ташболот Холдинг», ссылается на подземный переход в Ереване.

Проектирование и строительство

Разработка проекта велась совместно с ГУ «Бишкекглавархитектура», что гарантирует соответствие всем требованиям безопасности.

Особое внимание уделено выбору конструкций и материалов, которые обеспечат надежность и долговечность объекта.

Строительство займет от полутора до двух лет с момента запуска. В процессе реализации проекта будут созданы дополнительные рабочие места как на этапе строительства, так и в период эксплуатации объекта.

Что изменится?

По проекту подземный переход будет оборудован эскалаторами, современными лифтами и объектами социального и сервисного назначения.

Подземная парковка, рассчитанная на более чем 220 автомобилей, значительно снизит нагрузку на центральные улицы города и облегчит поиск мест для стоянок.

Особое внимание в проекте уделено соблюдению современных стандартов безопасности, энергоэффективности и доступности для маломобильных групп населения.

Что даст проект?

Столичные власти уверены, что новые подземные переход и парковка станут ключевыми элементами транспортной и социальной инфраструктуры Бишкека. Они не только разгрузят дорожное движение, но и улучшат повседневную жизнь горожан, создавая более комфортную и эстетичную городскую среду.

Реализация таких масштабных проектов — это не только шаг вперед в развитии городской среды, но и пример того, как государственные и частные секторы могут эффективно взаимодействовать для общего блага. Современный подземный переход с паркингом в сердце Бишкека станет не только важным инфраструктурным объектом, но и символом того, что столица движется в ногу со временем, успешно перенимая опыт крупнейших городов мира.

Как отметил мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, проект подземного перехода и парковки является важным шагом на пути к модернизации городской инфраструктуры.

«Сегодня мы прилагаем значительные усилия для формирования и обновления инфраструктуры города, ориентируясь не только на внешние инвестиции, но и активно работая с внутренними. Это крайне важно для устойчивого развития столицы. Возможности местного бюджета не позволяют решить все проблемы, но привлечение внешних и внутренних ресурсов открывает новые горизонты.

Подземный переход на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова — это не просто инфраструктурный проект, а пример комплексного подхода к развитию Бишкека. Это исторически важное место, где сосредоточены торговые центры, высокий поток пешеходов и автомобилей. Мы впервые за последние 30 лет реализуем проект подобного масштаба, и он станет прецедентом, на основе которого будут развиваться другие участки города.

Участок земли был выставлен на аукцион, что позволило привлечь частных инвесторов. Если изначальная арендная плата составляла 2 миллиона сомов, то в ходе торгов она возросла до более 7 миллионов. Земля предоставлена инвестору на 49 лет, а общий бюджет проекта составит около 2 миллиардов сомов.

Однако я уверен, что это не предел, так как запланирован многофункциональный комплекс, включающий не только переход и парковку, но и торговые точки, а также обновление надземной инфраструктуры.

Комплекс будет соединять два торговых центра и простираться до улицы Байтика Баатыра, создавая удобное и безопасное пространство для горожан и гостей столицы. Это позволит значительно сократить пробки, увеличить количество парковочных мест и повысить удобство городской среды.

Важно, что проект способствует созданию новых рабочих мест на этапе строительства и эксплуатации. Кроме того, он отражает успешное взаимодействие государственного и частного секторов. Это первый шаг в обновлении городской инфраструктуры, который задает вектор дальнейшего развития Бишкека. Мы уверены, что такие проекты изменят облик столицы и сделают ее комфортнее для жизни», — сказал он.

По всем вопросам сотрудничества: +996702007700.

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