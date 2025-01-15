Быстрее и надежнее: технологический лидер О! улучшает работу сети по всей стране

Минувший год Мобильный оператор О! завершил плодотворно. Технические специалисты провели работу по улучшению качества сети с учетом того, что горнолыжный сезон в Кыргызстане в самом разгаре. Именно благодаря этому у многочисленных путешественников и отдыхающих позитивный опыт пользования сетью О!.

Качество связи улучшено внутри здания аэропорта «Манас», в курортной зоне Джыргалан Иссык-Кульской области, на территории горнолыжных баз «Ак-Таш», «Кашка-Суу», «Оруу-Сай» в Чуйской области, в урочище «Саз-Булак», на участке автодороги Бишкек – Ош в районе ущелья Чычкан. Улучшено качество передачи данных на территории крупных промышленных объектов: в карьере Кыргыз-Алтын Нарынской области, а на руднике «Бозымчак» в Джалал-Абадской области.

Кроме того, проведена масштабная модернизация оборудования не только в крупных городах, но и отдаленных селах страны по принципу «цифровое равенство»:

Чуйская область: в городах Бишкеке, Кара-Балте, Кемине, в жилмассивах «Ак-Бата», «Акыл-Ордо», а также в селах Новониколаевка, Лебединовка, Кегети, Военно-Антоновка, Алга, Жайыл, Новопавловка, Беш-Кюнгей, Арашан, имени Чапаева, Акматбек, Ак-Кашат, Кароол-Дебе, Предтеченка, Ан-Арык, Ровное, Тош-Булак, Кош-Дебе, Большевик, Таштак, Телек, Первомайское, Джаны-Пахта, Ак-Джол, Сокулук, Нижний Норус, Ак-Кудук, Эпкин, Сары-Джон, Монолдор, Сосновка, Тар-Суу, Кызыл-Байрак, Кум-Арык, Сын-Таш, Кызыл-Арык, Байгельди, Дачи СУ, в поселке городского типа Бордунский;

в городах Бишкеке, Кара-Балте, Кемине, в жилмассивах «Ак-Бата», «Акыл-Ордо», а также в селах Новониколаевка, Лебединовка, Кегети, Военно-Антоновка, Алга, Жайыл, Новопавловка, Беш-Кюнгей, Арашан, имени Чапаева, Акматбек, Ак-Кашат, Кароол-Дебе, Предтеченка, Ан-Арык, Ровное, Тош-Булак, Кош-Дебе, Большевик, Таштак, Телек, Первомайское, Джаны-Пахта, Ак-Джол, Сокулук, Нижний Норус, Ак-Кудук, Эпкин, Сары-Джон, Монолдор, Сосновка, Тар-Суу, Кызыл-Байрак, Кум-Арык, Сын-Таш, Кызыл-Арык, Байгельди, Дачи СУ, в поселке городского типа Бордунский; Иссык-Кульская область: в городах Караколе, Балыкчи, Чолпон-Ате, в селах Ичке-Булун, Рыбпункт, Покровская Пристань, Бостери, Кек-Дебе, Тамчы, Корумду, Кош-Кель, Бар-Булак, Кара-Шаар, Кутургу, Уч-Кайнар, Отуз-Уул, в поселке городского типа Орто-Токой;

в городах Караколе, Балыкчи, Чолпон-Ате, в селах Ичке-Булун, Рыбпункт, Покровская Пристань, Бостери, Кек-Дебе, Тамчы, Корумду, Кош-Кель, Бар-Булак, Кара-Шаар, Кутургу, Уч-Кайнар, Отуз-Уул, в поселке городского типа Орто-Токой; Нарынская область: в городе Нарыне и в селах Куланак, Терек, Кочкорка, Байгенчек, Большевик, Джаны-Кюч, Телек, Семиз-Бель, Озгерюш, Сары-Булак, Орто-Нура, Баш-Каинды, Джумгал, Кок-Ой, Шоро, Чекилдек, Кызыл-Жылдыз, Ат-Башы, Ак-Джар, Таш-Булак, Жылан-Арык, Ак-Моюн, Бирдик, Куйручук, Кара-Суу, Ара-Кель, Учкун, Эмгекчил, Кок-Джар, Мин-Булак;

в городе Нарыне и в селах Куланак, Терек, Кочкорка, Байгенчек, Большевик, Джаны-Кюч, Телек, Семиз-Бель, Озгерюш, Сары-Булак, Орто-Нура, Баш-Каинды, Джумгал, Кок-Ой, Шоро, Чекилдек, Кызыл-Жылдыз, Ат-Башы, Ак-Джар, Таш-Булак, Жылан-Арык, Ак-Моюн, Бирдик, Куйручук, Кара-Суу, Ара-Кель, Учкун, Эмгекчил, Кок-Джар, Мин-Булак; Таласская область: в селах Кара-Арча, Чон-Кара-Буура, Бакыян, Тамчи-Булак, Камаш, Уч-Эмчек, Озгорюш, Орнок;

в селах Кара-Арча, Чон-Кара-Буура, Бакыян, Тамчи-Булак, Камаш, Уч-Эмчек, Озгорюш, Орнок; Джалал-Абадская область: в городах Джалал-Абаде, Майлуу-Суу, Таш-Кумыре, в селах Бек-Абад, Чек, Сузак, Тотия, Джетиген, Кызыл-Озгорюш, Камыш-Башы, Джон-Арык, Апыртан, Таштак, Дерес-Сай, Джылгын, Джол-Сай, Чие, Джаны-Шаар, Джети-Кошкон, Аркалык, Совет-Сай, Тош, Боз-Чычкан, Дерес-Сай, Кок-Алма, Орто-Суу, Кыргоо, Найман, Балта-Казы, Джалгыз-Орюк, Кызыл-Капчыгай, Балта-Казы, Кара-Ункюр, Джийде, Кашкар-Маала, Кашка-Терек, Бирдик, Арал, Шекафтар, Халмион, Бюргондю, Джаны-Арык, Дедемель;

в городах Джалал-Абаде, Майлуу-Суу, Таш-Кумыре, в селах Бек-Абад, Чек, Сузак, Тотия, Джетиген, Кызыл-Озгорюш, Камыш-Башы, Джон-Арык, Апыртан, Таштак, Дерес-Сай, Джылгын, Джол-Сай, Чие, Джаны-Шаар, Джети-Кошкон, Аркалык, Совет-Сай, Тош, Боз-Чычкан, Дерес-Сай, Кок-Алма, Орто-Суу, Кыргоо, Найман, Балта-Казы, Джалгыз-Орюк, Кызыл-Капчыгай, Балта-Казы, Кара-Ункюр, Джийде, Кашкар-Маала, Кашка-Терек, Бирдик, Арал, Шекафтар, Халмион, Бюргондю, Джаны-Арык, Дедемель; Ошская область: в городах Оше, Ноокате, Узгене, Кара-Суу, Ноокат, в селах Красный Маяк, Жайылма, Мамажан, Буйга, Шаркыратма, Зарбалик, Арча-Булак, Кызыл-Чарба, Шамал-Терек, Сасык-Булак, Кара-Таш, Дыйкан-Кыштак, Кызыл-Абад, Сырт, Борбаш, Бек-Джар, Сай, Сары-Камыш, Ийрек, Ункюр, Алмалык, Кызыл-Кошчу, Кызыл-Сарай, Туз-Бель, Учкаптал, Кен-Сай, имени Кирова, Учкун, Жоош, Каарман, Кен-Джылга, Ылай-Талаа, Октябрь, Джаны-Талаа, Калматай, Курбан-Кара, Тынчтык, Фуркат, Папан, Чычкан-Кол, Жар-Башы, Ак-Терек, Камыр-Суу, Шарк, Кызыл-Мехнат, Эркин, Садырбай, им.Чапаева, Барын, Кок-Бель, Коджо-Арык, Учбай, Кетерме, Кызыл-Булак, Ынтымак, Ничке-Суу, Учкаптал, Кызыл-Абад, Жапалак, Коргон, Телейкен, Сары-Таш, Араван, Озгур, Осмон, Кара-Дебе, Отуз-Адыр, Арбын, Батуу, Дары-Булак, Учбай, Меркит, Муркут, Мырза-Арык, Чимбай;

в городах Оше, Ноокате, Узгене, Кара-Суу, Ноокат, в селах Красный Маяк, Жайылма, Мамажан, Буйга, Шаркыратма, Зарбалик, Арча-Булак, Кызыл-Чарба, Шамал-Терек, Сасык-Булак, Кара-Таш, Дыйкан-Кыштак, Кызыл-Абад, Сырт, Борбаш, Бек-Джар, Сай, Сары-Камыш, Ийрек, Ункюр, Алмалык, Кызыл-Кошчу, Кызыл-Сарай, Туз-Бель, Учкаптал, Кен-Сай, имени Кирова, Учкун, Жоош, Каарман, Кен-Джылга, Ылай-Талаа, Октябрь, Джаны-Талаа, Калматай, Курбан-Кара, Тынчтык, Фуркат, Папан, Чычкан-Кол, Жар-Башы, Ак-Терек, Камыр-Суу, Шарк, Кызыл-Мехнат, Эркин, Садырбай, им.Чапаева, Барын, Кок-Бель, Коджо-Арык, Учбай, Кетерме, Кызыл-Булак, Ынтымак, Ничке-Суу, Учкаптал, Кызыл-Абад, Жапалак, Коргон, Телейкен, Сары-Таш, Араван, Озгур, Осмон, Кара-Дебе, Отуз-Адыр, Арбын, Батуу, Дары-Булак, Учбай, Меркит, Муркут, Мырза-Арык, Чимбай; Баткенская область: в городах Баткене, Раззакове, Кызыл-Кие, Кадамжае, а также в селах Джаны-Бак, Советский, Кызыл-Джол, Тайлан (Гагарина), Джаны-Турмуш, Голбо, Катран, Озгерюш, Туз-Бель, Учкаптал, Халмион, Алга, Жаны-Жер, Орукзар, Жаш-Тилек, Жетиген, Ак-Тилек, Келечек, Курулуш, Кек-Тал, Гулдуромо, Тажик-Кыштак, Какыр, Уч-Коргон, Кара-Булак, Чункур-Кыштак, Адыр, Кайтпас, Бюргендю ОПХ, Таш-Кыя, Кара-Булак, Уч-Коргон, Пульгон.

Мобильный оператор О! продолжает сохранять лидерство по покрытию и емкости сетей 4G/3G/2G в Кыргызстане, в зоне охвата которых проживают более 99,8 процента населения страны.

Посмотреть детально карту покрытия и выбрать удобный тариф можно на сайте o.kg. Если у вас есть вопрос, напишите в круглосуточную службу поддержки: https://wa.me/996705700700 или в Telegram: @o_mobile_operator_bot, в онлайн-чате на сайте o.kg, а также в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или Twitter.

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