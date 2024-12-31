Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы

Уважаемые кыргызстанцы!

От имени Государственной налоговой службы и от себя лично поздравляю всех вас с наступающим 2025 годом!

Новый год будет таким, каким мы его сами сделаем. Поэтому предстоит много работы. У Государственной налоговой службы есть большой перечень задач на предстоящий период. Упор будет на цифровизацию. Это снизит человеческий фактор и обеспечит прозрачность. Кроме того, мы должны найти разумный баланс между интересами государства и бизнеса. Нам необходим постоянный диалог. В конце-концов и мы и вы служим нашей Родине и заботимся о ее процветании!

Друзья!

В канун новогодних праздников хочу от всей души пожелать всем, чтобы близкие были здоровы и счастливы, в каждом доме было тепло и уютно. Пусть Новый год принесет много позитивных и ярких событий, будет мирным и добрым.

Председатель Государственной налоговой службы

Алмамбет Шыкмаматов.