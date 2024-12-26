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Бизнес

MBANK первым в КР открыл возможность удаленных платежей

В эпоху цифровизации ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK продолжает лидировать в инновациях, предлагая уникальные решения для бизнеса и клиентов. Одной из таких новинок стала функция удаленного денежного запроса через POS-терминал и приложение MKassa. Она позволяет инициировать и проводить транзакции на указанную сумму без физического присутствия клиента и его карты, что открывает новые горизонты для коммерческих и частных пользователей.

Преимущества для бизнеса

  1. Расширение возможностей.
     С помощью этой функции предприниматели могут принимать платежи от клиентов, находящихся в любой точке, что особенно важно для доставки, онлайн-заказов и бронирования услуг.
  2. Рост клиентской базы.
     Функция открывает доступ к покупателям, которые по тем или иным причинам не могут лично посетить торговую точку.
  3. Экономия времени.
     Упрощается процесс оплаты удаленных заказов, исключая необходимость работы через сторонние платформы или сервисы.
  4. Снижение затрат.
     Использование уже существующего POS-терминала или приложения MKassa избавляет бизнес от необходимости приобретать дополнительные решения.
  5. Удобство управления.
     Все операции, включая удаленные платежи, фиксируются в одной системе учета, что упрощает контроль финансов и аналитическую работу.
  6. Конкурентные преимущества.
     Возможность предложить клиентам удобный способ оплаты делает бизнес более привлекательным на фоне конкурентов.
  7. Добавление комментариев.
     Бизнес может оставлять комментарии к транзакциям, что важно для дополнительной отчетности.

Преимущества для клиентов

  1. Комфорт и удобство.
     Клиенты могут оплачивать товары или услуги, находясь в любом месте, без необходимости посещать торговую точку или передавать наличные курьеру.
  2. Экономия времени.
     Быстрый процесс оплаты позволяет избежать очередей и лишних визитов.
  3. Гибкость.
     Оплата возможна из любой точки мира через приложение MBANK в любое удобное время.
  4. Простота.
     Интуитивно понятный процесс оплаты занимает всего несколько секунд.
  5. Доступ к удаленным услугам.
     Возможность оплачивать услуги или товары в других городах без сложностей.

Важный момент

У данного типа платежей отсутствует возможность возврата средств, поэтому важно проверять корректность данных перед отправкой запроса.

«Функция удаленного денежного запроса через POS-терминал упрощает бизнес-процессы для предпринимателей и делает оплату максимально удобной для клиентов. Это решение позволяет компаниям расширять свои возможности и улучшать клиентский сервис, что особенно актуально в условиях цифровой трансформации», — отметили в MBANK.

Функция удаленного денежного запроса через POS-терминал — это значительный шаг вперед для бизнеса и клиентов в Кыргызстане. MBANK продолжает доказывать свою приверженность инновациям, предоставляя удобные, безопасные и современные финансовые решения.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия НБ КР № 014.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/315502/
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