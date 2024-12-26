Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов

В последние дни в СМИ появились утверждения о том, что смог над Бишкеком связан с деятельностью нашего завода. Мы, Кантское трубно-шиферное предприятие, считаем важным внести ясность и представить проверенные факты.

В 2007 году произошло разделение Кантского цементно-шиферного комбината (КЦШК) на два самостоятельных предприятия:

1. Кантский цементный завод (ныне UCG— United Cement Group).

2. Кантское трубно-шиферное предприятие («Кант ТШП»).

Важно отметить, что Кантское трубно-шиферное предприятие никогда не имело труб для выброса отходов в атмосферу. Мы специализируемся на производстве, которое не оказывает негативного влияния на воздух. Для подтверждения этого предоставляем фотографии, демонстрирующие отсутствие таких труб.

К сожалению, близкое расположение цементного и трубно-шиферного заводов вызывает путаницу. Однако даже в этом случае воздух в городе Канте и близлежащих поселках значительно чище, чем в Бишкеке, что подтверждается экологическими замерами.

Что касается смога над Бишкеком, специалисты отмечают, что основными причинами загрязнения воздуха являются:

— хаотичная застройка города, нарушающая его вентиляцию;

— высокий уровень автомобильных выбросов;

— отсутствие эффективного регулирования транспортного потока.

Также необходимо учитывать розу ветров, так как атмосферные потоки влияют на распределение загрязняющих веществ.

Сегодня на «Кант ТШП» работают более 550 человек, а продукция выпускается на двух заводах: в городах Канте и Кызыл-Кие. Мы придаем особое значение экологическим стандартам и внедряем современные технологии, чтобы сделать производство максимально безопасным. Мы призываем к корректному и профессиональному подходу в освещении этой темы, основанному на объективных данных и научных исследованиях. Только совместными усилиями можно улучшить экологическую ситуацию в регионе.

Кантское трубно-шиферное предприятие — это производство с 57-летней историей, и мы гордимся нашей продукцией, соответствующей высоким стандартам качества. Мы работаем честно и ответственно, заботясь об экологии и поддерживая экономику страны.