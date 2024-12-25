От пика Ленина до Ама-Даблама: сложный и интересный путь молодежной сборной КР

В этом году в республике впервые в истории сформирована национальная молодежная сборная по альпинизму Energy&Ecology. ОсОО «Газпром Кыргызстан» выступило ее генеральным партнером.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам компании Арзымат Алдаяров отметил, что альпинизм — это яркий и один из наиболее сложных видов спорта. Альпинисты не просто пропагандируют здоровый образ жизни, но и обращают внимание общественности на важность бережного отношения к окружающей среде.

«Сохранение уникальной природы нашей страны для будущих поколений — один из приоритетов компании «Газпром Кыргызстан». Мы адепты зеленой энергетики. В 2024-м отмечаем 10-летний юбилей и проводим год под девизом «10 лет заботы о людях и природе Кыргызстана». Наши ценности совпадают с ценностями альпинистов. Именно поэтому мы решили их поддержать», — подчеркнул Арзымат Алдаяров.

Он добавил, что около 94 процентов территории КР занимают горы, и их надо беречь: «Наша задача — воспитание осознанного альпинизма в республике».

В течение всего года подготовке молодежной сборной уделялось особое внимание. Спортсмены прошли учебно-тренировочные сборы и были обеспечены всем необходимым для эффективного тренировочного процесса и последующих восхождений в экстремальных условиях.

Сборная совершила успешное восхождение на пик Корона сложности 6А в Ала-Арчинском ущелье. Оно заняло целых пять дней. И, несмотря на снегопад и сильный ветер в середине июля, команда достигла своей цели. Категории 6А соответствуют экстремально сложные маршруты, доступные мастерам спорта по альпинизму.

Тренер Михаил Даничкин поблагодарил Федерацию альпинизма и компанию «Газпром Кыргызстан» за поддержку. Раньше федерация была в упадке, но в последние три года заметен рост — появляются новые клубы, приходит молодежь. «Такие достижения, как в этом году, помогают делать наш спорт более массовым», — сказал он.

В конце августа в честь Дня независимости Кыргызстана команда покорила пик Ленина — один из самых известных семитысячников Памира. С учетом акклиматизации восхождение заняло 20 дней. Наши альпинисты столкнулись с различными трудностями, включая сложные погодные условия, и высокими физическими нагрузками. Но справились. Поддержка компании «Газпром Кыргызстан» сыграла в этом ключевую роль.

«Успешное восхождение на пик Ленина стало результатом нашей тщательной подготовки и сплоченности. Путь был нелегок, но мы преодолели все преграды, и это сделало нас еще сильнее», — отметил тренер Михаил Михайлов.

Восхождение на пик Ленина стало частью подготовки молодежной сборной Кыргызстана к экспедиции на Ама-Даблам — одну из величайших и наиболее сложных вершин Гималаев. Всего на подготовку к нему ушло восемь месяцев, в течение которых наши альпинисты прошли четыре напряженных сбора на леднике Аксай.

«Нам повезло заниматься альпинизмом сейчас, когда создается новая история. Наш вид спорта предполагает серьезные затраты, и, чтобы расти, молодежи нужна поддержка», — сказал член команды Айдар Акбашев.

«В этом году сошлись все звезды: нас готовят мастера, поступает финансирование. Все задачи в рамках проекта мы выполнили», — добавил член команды Тимур Акбашев.

Экспедиция на Ама-Даблам — важная веха для отечественного альпинизма. Ранее молодые спортсмены из нашей страны эту вершину не покоряли. Достигнув своей цели, ребята с гордостью подняли флаг КР, переданный им президентом Садыром Жапаровым.

Наша республика уникальна. Мы хотим вдохновлять молодежь ходить в горы, заботиться о природе и гордиться родиной. Своими экспедициями стремимся привлекать внимание всего мира к Кыргызстану, продвигать здоровый и активный образ жизни. Член команды Злата Кутанова

«От имени всех наших спортсменов я выражаю компании «Газпром Кыргызстан» огромную благодарность за поддержку. Именно благодаря вам этот сезон получился для нас таким насыщенным. Восхождения были посвящены сохранению экологии и бережному отношению к окружающей среде, а также энергетической повестке, — заметил президент Федерации альпинизма Эдуард Кубатов. — Альпинизм — очень дорогой вид спорта. «Газпром Кыргызстан» избавил нас от всех финансовых забот, и мы полностью сосредоточились на своей подготовке».

По его словам, поддержка со стороны ОсОО «Газпром Кыргызстан» помогла реанимировать спортивный альпинизм в стране. За короткое время наши альпинисты проделали путь от начинающих до уровня мастеров спорта. Каждое восхождение — это колоссальный опыт, который обязательно пригодится кыргызстанцам в будущем в достижении новых вершин в спорте и жизни.

«Мы не просто занимаемся альпинизмом, но и подаем пример того, как вести себя в горах, чтобы не навредить экологии. В 2025 году будем закреплять успехи. Впереди у нас покорение других семитысячников в КР. Также планируем восхождения в Гималаях и на Каракоруме», — сказал Эдуард Кубатов.