По данным отчета аналитической компании IDC, Huawei заняла первое место по объему международных поставок носимых устройств за первые три квартала этого года. Такая высокая позиция в рейтинге дополнительно подтверждает статус компании как отраслевого лидера, который стремится предоставлять высокотехнологичные продукты со стильным дизайном и широким рядом функций для мониторинга здоровья и занятий спортом.

Huawei — главный игрок на мировом рынке носимых устройств

В отчете IDC также отмечается, что, несмотря на снижение количества поставок часов и браслетов в 2024-м, годовой рост темпа продаж китайских производителей составил 20,1 процента.

Среди них можно отдельно выделить Huawei и рост глобальных поставок на 44,3 процента, что делает компанию первой по размеру занимаемой доли мирового рынка (16,9 процента) и местного (35,7 процента). Успех фирмы свидетельствует о ее уверенной позиции на рынке и большом опыте в вопросах разработки носимых устройств.

Главные носимые устройства, выпущенные в 2024 году

В этом году Huawei значительно расширила свою продуктовую линейку, выпустив такие привлекательные новинки, как HUAWEI WATCH FIT 3, HUAWEI WATCH GT 5 и HUAWEI WATCH D2.

Часы HUAWEI WATCH D2 поддерживают функцию суточного мониторирования артериального давления* (СМАД) на уровне медицинских аппаратов, а часы HUAWEI WATCH FIT 3 позиционируются как инструмент для комплексного мониторинга состояния здоровья.

С новой системой HUAWEI TruSense часы HUAWEI WATCH GT 5 покорили пользователей по всему миру и были удостоены высоких оценок от ведущих изданий WAREABLE и ANDROID AUTHORITY.

Устройства компании Huawei предлагают уникальный взгляд на то, какими должны быть носимые устройства будущего, и задают новые отраслевые стандарты. Благодаря им у пользователей в любой точке мира есть доступ к новейшим функциям отслеживания показателей здоровья, которые помогают поднять качество жизни на новый уровень.

Усиление бренда за счет новых инструментов продвижения

Компании Huawei удалось завоевать доверие пользователей в Европе, Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и на Ближнем Востоке. Укрепление позиций бренда стало возможным благодаря адаптации к особенностям местных рынков.

Удачным решением стал выбор золотого медалиста Олимпийских игр Мо Фара и популярного фитнес-инфлюенсера Памелы Райф в качестве амбассадоров носимых устройств HUAWEI. Они выступили ведущими на крупных презентациях новых устройств в таких городах, как Дубай и Барселона, а также в Бразилии.

Мероприятия «Зажигайте кольца активности» и «Технологии для заботы» также помогли зарекомендовать носимые устройства Huawei в качестве персональных помощников с богатым набором функций, направленных на поддержание оптимальной физической формы.

Такие решения закрепили за Huawei звание лидера в отрасли носимых устройств и помогли привлечь внимание пользователей.