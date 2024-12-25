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Бизнес

Huawei — мировой лидер продаж носимых устройств за первые три квартала 2024 года

По данным отчета аналитической компании IDC, Huawei заняла первое место по объему международных поставок носимых устройств за первые три квартала этого года. Такая высокая позиция в рейтинге дополнительно подтверждает статус компании как отраслевого лидера, который стремится предоставлять высокотехнологичные продукты со стильным дизайном и широким рядом функций для мониторинга здоровья и занятий спортом.

Huawei — главный игрок на мировом рынке носимых устройств

В отчете IDC также отмечается, что, несмотря на снижение количества поставок часов и браслетов в 2024-м, годовой рост темпа продаж китайских производителей составил 20,1 процента.

Среди них можно отдельно выделить Huawei и рост глобальных поставок на 44,3 процента, что делает компанию первой по размеру занимаемой доли мирового рынка (16,9 процента) и местного (35,7 процента). Успех фирмы свидетельствует о ее уверенной позиции на рынке и большом опыте в вопросах разработки носимых устройств.

Главные носимые устройства, выпущенные в 2024 году

В этом году Huawei значительно расширила свою продуктовую линейку, выпустив такие привлекательные новинки, как HUAWEI WATCH FIT 3, HUAWEI WATCH GT 5 и HUAWEI WATCH D2.

Часы HUAWEI WATCH D2 поддерживают функцию суточного мониторирования артериального давления* (СМАД) на уровне медицинских аппаратов, а часы HUAWEI WATCH FIT 3 позиционируются как инструмент для комплексного мониторинга состояния здоровья.

С новой системой HUAWEI TruSense часы HUAWEI WATCH GT 5 покорили пользователей по всему миру и были удостоены высоких оценок от ведущих изданий WAREABLE и ANDROID AUTHORITY.

Устройства компании Huawei предлагают уникальный взгляд на то, какими должны быть носимые устройства будущего, и задают новые отраслевые стандарты. Благодаря им у пользователей в любой точке мира есть доступ к новейшим функциям отслеживания показателей здоровья, которые помогают поднять качество жизни на новый уровень.

Усиление бренда за счет новых инструментов продвижения

Компании Huawei удалось завоевать доверие пользователей в Европе, Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и на Ближнем Востоке. Укрепление позиций бренда стало возможным благодаря адаптации к особенностям местных рынков.

Удачным решением стал выбор золотого медалиста Олимпийских игр Мо Фара и популярного фитнес-инфлюенсера Памелы Райф в качестве амбассадоров носимых устройств HUAWEI. Они выступили ведущими на крупных презентациях новых устройств в таких городах, как Дубай и Барселона, а также в Бразилии.

Мероприятия «Зажигайте кольца активности» и «Технологии для заботы» также помогли зарекомендовать носимые устройства Huawei в качестве персональных помощников с богатым набором функций, направленных на поддержание оптимальной физической формы.

Такие решения закрепили за Huawei звание лидера в отрасли носимых устройств и помогли привлечь внимание пользователей.

*Функция не предназначена для использования в медицинских целях. Результаты носят справочный характер и не должны использоваться в качестве основы для медицинской диагностики или лечения. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/315394/
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