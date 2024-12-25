MEGA открыла новые центры продаж и обслуживания на юге Кыргызстана

Государственный оператор сотовой связи MEGA, стремясь создать комфортные условия для своих абонентов и максимально упросить доступ к получению широкого спектра услуг, продолжает расширять свою филиальную сеть в регионах страны.

Только за последний месяц уходящего года список официальных представительств компании пополнился современными центрами продаж и обслуживания в городе Оше, Кара-Кульджинском и Алайском районах Ошской области.

В новых ЦПО посетители могут подключиться к сети MEGA и получить квалифицированную консультацию специалистов по услугам связи, новым тарифным планам и сервисам компании.

Будем рады видеть вас в новых центрах продаж и обслуживания по следующим адресам:

город Ош, улица Айни, 3/2;

Алайский район, село Гульча, улица Нарматова, 257;

Кара-Кульджинский район, село Кара-Кульджа, улица Жамшита Калматаева б/н (ориентир — здание около вокзала).

Как отметил директор РО города Оша Чынгыз Аманбаев, в новом современном интерьере офиса были учтены все необходимые условия для комфорта клиентов и удобства работы сотрудников. В офисах созданы возможности оперативно обслуживать большое количество человек.

С полным списком центров продаж и обслуживания можно ознакомиться на официальном сайте компании

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

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