11:49
USD 87.00
EUR 90.44
RUB 0.86
Бизнес

Теперь в MegaPay доступны сервисы Государственной ипотечной компании (ГИК)

Мобильное приложение MegaPay стало еще удобнее для своих пользователей. Теперь в нем доступны все ключевые сервисы Государственной ипотечной компании (ГИК), что значительно упростит процесс взаимодействия с организацией и позволит экономить время.

В обновленной версии приложения реализованы следующие функции:

  1. Регистрация и подача заявки в ГИК. Пользователи могут отправить заявку на оформление ипотеки прямо через мобильное устройство, избегая необходимости посещать офисы.
  2. Оплата заявки ГИК. Теперь оплатить рассмотрение заявки можно в несколько кликов, что делает процесс быстрым и удобным.
  3. Согласие супруга/супруги на обработку персональных данных. Эта опция позволяет быстро оформить согласие на использование персональной информации, что является важным этапом при подаче заявки.

Сервисы ГИК в MegaPay обеспечивают простоту и доступность для каждого пользователя. Процессы, которые ранее могли занимать часы, теперь выполняются за считаные минуты.

Как воспользоваться сервисами?

— на главном экране MegaPay зайти в раздел «Сервисы»;
— выбрать категорию «Государственные услуги» далее Государственная ипотечная компания (ГИК);
— для первичной регистрации и подачи заявки нажать на сервис «Регистрация — подача заявки в ГИК»;
— заполнить все необходимые поля (4 блока), далее — «Сохранить»;
— после регистрации откроется Личный кабинет пользователя на портале и придет СМС на указанный пользователем номер с временным паролем для установки нового пароля;
— войти в Личный кабинет, ввести ИНН и пароль;
— далее необходимо произвести оплату за услуги, лицевой счет и сумма к оплате указаны в разделе «Оплата услуг»;
— затем необходимо подтвердить зарегистрированный профиль, путем предоставления согласия на обработку персональных данных гражданина, супруга(и).

«Согласие супруга/супруги на обработку персональных данных» предоставляется через MegaPay:

— скачать MegaPay (супругу(е) необходимо отдельно скачать) (доступно App Store и Google Play);
— пройти идентификацию (удаленную, не выходя из дома или в офисах MEGA);
— на главном экране MegaPay зайти в раздел «Сервисы»;
— выбрать раздел «Государственные услуги» далее Государственная ипотечная компания(ГИК);
— «Согласие супруга/супруги на обработку персональных данных».

После подтверждения профиля в разделе «Мои заявки» необходимо нажать на «Добавить заявку», внести дополнительные данные и отправить заявку на проверку в ОАО «ГИК». Статус заявки должен быть — «Отправлен на проверку». После предоставления согласия необходимо произвести оплату за осуществление запросов от государственных органов.

Оплату можно произвести через MegaPay.

«Оплата заявки ГИК»:
— В поле введите лицевой счет и свой персональный лицевой счет с личного кабинета ГИК и оплатите необходимую сумму, после оплаты информация об оплате отобразится в портале.

MegaPay от государственного оператора сотовой связи MEGA продолжает расширять функционал своего приложения, чтобы сделать финансовые и административные услуги доступнее для всех категорий граждан.

Интеграция с ГИК — это очередной шаг в развитии цифровых технологий, направленный на упрощение бюрократических процедур и повышение комфорта пользователей.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/315300/
просмотров: 263
Версия для печати
Материалы по теме
Праздничный концерт в сердце Бишкека: MEGA подарила новогоднее настроение
MEGA дарит новогодние скидки до 70 процентов на премиальные номера
MEGA: теперь кино, сериалы и ТВ в одном пакете!
Подарите год связи с красивым номером: акция от MEGA!
Зимнее волшебство: MEGA приглашает на концерт на площади Ала-Тоо
MEGA открывает доступ к играм через приложение Mega24
БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в центрах продаж и обслуживания MEGA
Акция от MegaPay: плати одним касанием и открой для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»
MegaPay — ваш надежный партнер в получении госуслуг 24/7
Кибербезопасность с MEGA: простые правила для вашей защиты
Популярные новости
Как выбрать подарок правильно: шесть нюансов, на&nbsp;которые важно обратить внимание Как выбрать подарок правильно: шесть нюансов, на которые важно обратить внимание
Подарите год связи с&nbsp;красивым номером: акция от&nbsp;MEGA! Подарите год связи с красивым номером: акция от MEGA!
Праздничный концерт в&nbsp;сердце Бишкека: MEGA подарила новогоднее настроение Праздничный концерт в сердце Бишкека: MEGA подарила новогоднее настроение
&laquo;Альянс Алтын&raquo;&nbsp;&mdash; лучший работодатель года по&nbsp;версии Американской торговой палаты «Альянс Алтын» — лучший работодатель года по версии Американской торговой палаты
Бизнес
Теперь в&nbsp;MegaPay доступны сервисы Государственной ипотечной компании (ГИК) Теперь в MegaPay доступны сервисы Государственной ипотечной компании (ГИК)
Праздничный концерт в&nbsp;сердце Бишкека: MEGA подарила новогоднее настроение Праздничный концерт в сердце Бишкека: MEGA подарила новогоднее настроение
MEGA дарит новогодние скидки до&nbsp;70&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MEGA дарит новогодние скидки до 70 процентов на премиальные номера
Новогодняя акция от&nbsp;О!: успейте получить красивые номера со&nbsp;скидкой 75&nbsp;процентов Новогодняя акция от О!: успейте получить красивые номера со скидкой 75 процентов
25 декабря, среда
11:23
Камчыбек Ташиев поручил достроить в 2025 году 1,2 тысячи квартир в Баткене Камчыбек Ташиев поручил достроить в 2025 году 1,2 тысяч...
11:21
Реновация в Бишкеке. Глава Госстроя рассказал, с какого района могут начать
11:20
В Бишкеке форточник вынес из квартиры $130 тысяч. Часть денег он потратил
11:11
Депутат просит взять на контроль цены на аренду квартир в Бишкеке и Оше
11:05
Теперь в MegaPay доступны сервисы Государственной ипотечной компании (ГИК)