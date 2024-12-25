Теперь в MegaPay доступны сервисы Государственной ипотечной компании (ГИК)

Мобильное приложение MegaPay стало еще удобнее для своих пользователей. Теперь в нем доступны все ключевые сервисы Государственной ипотечной компании (ГИК), что значительно упростит процесс взаимодействия с организацией и позволит экономить время.

В обновленной версии приложения реализованы следующие функции:

Регистрация и подача заявки в ГИК. Пользователи могут отправить заявку на оформление ипотеки прямо через мобильное устройство, избегая необходимости посещать офисы. Оплата заявки ГИК. Теперь оплатить рассмотрение заявки можно в несколько кликов, что делает процесс быстрым и удобным. Согласие супруга/супруги на обработку персональных данных. Эта опция позволяет быстро оформить согласие на использование персональной информации, что является важным этапом при подаче заявки.

Сервисы ГИК в MegaPay обеспечивают простоту и доступность для каждого пользователя. Процессы, которые ранее могли занимать часы, теперь выполняются за считаные минуты.

Как воспользоваться сервисами?

— на главном экране MegaPay зайти в раздел «Сервисы»;

— выбрать категорию «Государственные услуги» далее Государственная ипотечная компания (ГИК);

— для первичной регистрации и подачи заявки нажать на сервис «Регистрация — подача заявки в ГИК»;

— заполнить все необходимые поля (4 блока), далее — «Сохранить»;

— после регистрации откроется Личный кабинет пользователя на портале и придет СМС на указанный пользователем номер с временным паролем для установки нового пароля;

— войти в Личный кабинет, ввести ИНН и пароль;

— далее необходимо произвести оплату за услуги, лицевой счет и сумма к оплате указаны в разделе «Оплата услуг»;

— затем необходимо подтвердить зарегистрированный профиль, путем предоставления согласия на обработку персональных данных гражданина, супруга(и).



«Согласие супруга/супруги на обработку персональных данных» предоставляется через MegaPay:

— скачать MegaPay (супругу(е) необходимо отдельно скачать) (доступно App Store и Google Play);

— пройти идентификацию (удаленную, не выходя из дома или в офисах MEGA);

— на главном экране MegaPay зайти в раздел «Сервисы»;

— выбрать раздел «Государственные услуги» далее Государственная ипотечная компания(ГИК);

— «Согласие супруга/супруги на обработку персональных данных».

После подтверждения профиля в разделе «Мои заявки» необходимо нажать на «Добавить заявку», внести дополнительные данные и отправить заявку на проверку в ОАО «ГИК». Статус заявки должен быть — «Отправлен на проверку». После предоставления согласия необходимо произвести оплату за осуществление запросов от государственных органов.

Оплату можно произвести через MegaPay.



«Оплата заявки ГИК»:

— В поле введите лицевой счет и свой персональный лицевой счет с личного кабинета ГИК и оплатите необходимую сумму, после оплаты информация об оплате отобразится в портале.



MegaPay от государственного оператора сотовой связи MEGA продолжает расширять функционал своего приложения, чтобы сделать финансовые и административные услуги доступнее для всех категорий граждан.

Интеграция с ГИК — это очередной шаг в развитии цифровых технологий, направленный на упрощение бюрократических процедур и повышение комфорта пользователей.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.