MEGA дарит новогодние скидки до 70 процентов на премиальные номера

В преддверии самого долгожданного праздника года MEGA запускает акцию, которая порадует всех ценителей эксклюзивных мобильных номеров.

С 24 декабря 2024 года по 7 января 2025-го включительно государственный оператор сотовой связи предлагает приобрести VIP-номера категорий «Серебро», «Золото» и «Платина» со скидками от 30 до 70 процентов.

Премиальный номер — это не только удобство запоминающейся комбинации, но и статусный атрибут, который подчеркивает индивидуальность владельца. Специальное предложение от MEGA станет отличным поводом сделать себе подарок или порадовать близких в преддверии Нового года.

Как приобрести номер?

Купить эксклюзивный номер можно во всех офисах продаж MEGA, а также у промоутеров компании.

Специальное предложение рассчитано на ограниченный период, поэтому стоит поспешить, чтобы успеть воспользоваться выгодными условиями.

Пусть Новый год начнется с ярких событий и новых возможностей вместе с MEGA.

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