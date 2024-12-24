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Бизнес

Новогодняя акция от О!: успейте получить красивые номера со скидкой 75 процентов

Мобильный оператор О! дарит кыргызстанцам новогоднюю суперскидку на премиальные номера — 75 процентов!

Успейте забрать ту самую комбинацию цифр. Красивый номер телефона можно подарить любимым, зашифровав важные даты и заложив особый смысл в те или иные цифры. Такой номер в наше время важен еще по нескольким причинам:

  • Простота запоминания. Легко запоминающийся номер упрощает обмен контактами и делает его удобным для клиентов или знакомых.

  • Имидж. Уникальный номер подчеркивает статус владельца, особенно в бизнесе, где детали имеют значение.

  • Удобство. Повторяющиеся или последовательные цифры упрощают набор, что актуально для частого использования.

  • Инструмент для брендинга. Компании часто используют красивые номера в рекламе для повышения узнаваемости.

Красивый номер — это инвестиция в удобство, узнаваемость и стиль!

Не упустите возможность приобрести номер премиальной категории Silver, Gold, VIP с хорошей скидкой.

Как получить:

  • Если вы абонент О!, то можете проверить доступность нужного номера не выходя из дома. Для этого наберите команду *212*новый номер в формате 0ХХХaaaaaa#. Если номер свободен, купите его сразу с помощью услуги «Мой новый номер» командой *717*новый номер в формате 0ХХХaaaaaa#, только убедитесь, что на вашем балансе есть необходимая сумма для покупки.

  • Если вы еще не абонент О!, загляните в ближайший O!Store с паспортом, чтобы приобрести выгодный тариф с новой SIM-картой. Адрес ближайшего O!Store и список выгодных тарифов можно узнать тут: o.kg.

Акция продлится всего несколько дней: с 24 декабря 2024 года до 8 января 2025-го включительно.

Начните следующий год с новым красивым номером!

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/315187/
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