Новогодняя акция от О!: успейте получить красивые номера со скидкой 75 процентов

Мобильный оператор О! дарит кыргызстанцам новогоднюю суперскидку на премиальные номера — 75 процентов!

Успейте забрать ту самую комбинацию цифр. Красивый номер телефона можно подарить любимым, зашифровав важные даты и заложив особый смысл в те или иные цифры. Такой номер в наше время важен еще по нескольким причинам:

Простота запоминания. Легко запоминающийся номер упрощает обмен контактами и делает его удобным для клиентов или знакомых.

Имидж. Уникальный номер подчеркивает статус владельца, особенно в бизнесе, где детали имеют значение.

Удобство. Повторяющиеся или последовательные цифры упрощают набор, что актуально для частого использования.

Инструмент для брендинга. Компании часто используют красивые номера в рекламе для повышения узнаваемости.

Красивый номер — это инвестиция в удобство, узнаваемость и стиль!

Не упустите возможность приобрести номер премиальной категории Silver, Gold, VIP с хорошей скидкой.

Как получить:

Если вы абонент О!, то можете проверить доступность нужного номера не выходя из дома. Для этого наберите команду *212*новый номер в формате 0ХХХaaaaaa#. Если номер свободен, купите его сразу с помощью услуги «Мой новый номер» командой *717*новый номер в формате 0ХХХaaaaaa#, только убедитесь, что на вашем балансе есть необходимая сумма для покупки.

Если вы еще не абонент О!, загляните в ближайший O!Store с паспортом, чтобы приобрести выгодный тариф с новой SIM-картой. Адрес ближайшего O!Store и список выгодных тарифов можно узнать тут: o.kg.

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