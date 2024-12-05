Путешествуйте легко: билеты в рассрочку через сервис MTravel

С 1 декабря ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK и MTravel открывают новые возможности для путешественников! Теперь можно приобрести авиабилеты по всему миру в рассрочку через MPLUS прямо в приложении MBANK.
Путешествия стали доступнее: не нужно откладывать планы или ждать подходящего момента.
Выберите билет в сервисе MTravel, оплатите его частями и отправляйтесь в незабываемое путешествие. MPLUS предлагает удобный способ распределить расходы, сохранив при этом ваши сбережения.
Сервис MTravel собрал тысячи направлений и выгодных предложений. Подберите оптимальный маршрут, воспользуйтесь рассрочкой MPLUS и наслаждайтесь комфортом от момента бронирования до возвращения домой.
Преимущества покупки билетов в рассрочку через MPLUS:
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простое оформление через приложение MBANK;
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доступ к международным рейсам;
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гибкость в планировании бюджета.
«Мы стремимся сделать путешествия доступными для каждого, предоставляя удобные финансовые решения. Теперь ваши мечты о дальних странах могут стать реальностью благодаря рассрочке MPLUS,» — отметила Юлия Саулина, руководитель MTrаvel.
Начните свое приключение уже сегодня!
С MBANK и MTravel ваши путешествия становятся проще, удобнее и доступнее. Не упустите шанс открыть для себя весь мир!
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