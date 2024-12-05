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Бизнес

Путешествуйте легко: билеты в рассрочку через сервис MTravel

С 1 декабря ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK и MTravel открывают новые возможности для путешественников! Теперь можно приобрести авиабилеты по всему миру в рассрочку через MPLUS прямо в приложении MBANK.

Путешествия стали доступнее: не нужно откладывать планы или ждать подходящего момента.

Выберите билет в сервисе MTravel, оплатите его частями и отправляйтесь в незабываемое путешествие. MPLUS предлагает удобный способ распределить расходы, сохранив при этом ваши сбережения.

Сервис MTravel собрал тысячи направлений и выгодных предложений. Подберите оптимальный маршрут, воспользуйтесь рассрочкой MPLUS и наслаждайтесь комфортом от момента бронирования до возвращения домой.

Преимущества покупки билетов в рассрочку через MPLUS:

  • простое оформление через приложение MBANK;

  • доступ к международным рейсам;

  • гибкость в планировании бюджета.

«Мы стремимся сделать путешествия доступными для каждого, предоставляя удобные финансовые решения. Теперь ваши мечты о дальних странах могут стать реальностью благодаря рассрочке MPLUS,» — отметила Юлия Саулина, руководитель MTrаvel.

Начните свое приключение уже сегодня!

С MBANK и MTravel ваши путешествия становятся проще, удобнее и доступнее. Не упустите шанс открыть для себя весь мир!

MBANK — Первый цифровой!

Лицензия НБ КР № 014.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/313133/
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