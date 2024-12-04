Предновогодняя акция для клиентов зарплатных проектов «Элдик Банка»

Воспользуйтесь уникальной возможностью — оформите овердрафт или кредитную карту по сниженным процентным ставкам и успейте подготовить подарки для любимых к Новому году.

Овердрафт до пяти окладов в «Элдик Банке» это:

акционная ставка 20 процентов (ЭСП 21,94 процента) вместо 25 процентов;

сумма до 300 тысяч сомов;

беспроцентный период — 30 дней на безналичные средства;

период кредитования — до 24 месяцев;

проценты начисляются только на израсходованную сумму;

не требуется залоговое обеспечение;

короткие сроки рассмотрения.

Кредитная карта это:

акционная ставка 22 процента (ЭСП 24,36 процента) вместо 28 процентов;

сумма от 10 тысяч до 200 тысяч сомов;

беспроцентный период — 30 дней на безналичные средства;

период кредитования — до 36 месяцев;

нет строгого графика погашения основного долга;

без залога и поручительства;

короткие сроки рассмотрения.

Пользуйтесь деньгами в любое время, когда они вам нужны!

Важно. Акция действует только на вновь оформленные продукты «Овердрафт» и «Кредитная карта».

Срок акции: 1 декабря 2024-го — 31 марта 2025 года.

Телефон: 9111

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