Предновогодняя акция для клиентов зарплатных проектов «Элдик Банка»

Воспользуйтесь уникальной возможностью — оформите овердрафт или кредитную карту по сниженным процентным ставкам и успейте подготовить подарки для любимых к Новому году.
Овердрафт до пяти окладов в «Элдик Банке» это:
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акционная ставка 20 процентов (ЭСП 21,94 процента) вместо 25 процентов;
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сумма до 300 тысяч сомов;
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беспроцентный период — 30 дней на безналичные средства;
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период кредитования — до 24 месяцев;
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проценты начисляются только на израсходованную сумму;
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не требуется залоговое обеспечение;
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короткие сроки рассмотрения.
Кредитная карта это:
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акционная ставка 22 процента (ЭСП 24,36 процента) вместо 28 процентов;
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сумма от 10 тысяч до 200 тысяч сомов;
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беспроцентный период — 30 дней на безналичные средства;
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период кредитования — до 36 месяцев;
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нет строгого графика погашения основного долга;
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без залога и поручительства;
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короткие сроки рассмотрения.
Пользуйтесь деньгами в любое время, когда они вам нужны!
Важно. Акция действует только на вновь оформленные продукты «Овердрафт» и «Кредитная карта».
Срок акции: 1 декабря 2024-го — 31 марта 2025 года.
Телефон: 9111
Лицензии НБ КР № 033, 033/1.