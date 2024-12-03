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Бизнес

MEGA и ГП «Таможенная инфраструктура» подписали меморандум о сотрудничестве

Государственный оператор сотовой связи MEGA и государственное предприятие «Таможенная инфраструктура» при Таможенной службе Кыргызской Республики заключили меморандум о сотрудничестве. Подписание состоялось с целью развития стратегического партнерства в области связи и цифровизации.

В рамках меморандума стороны договорились о реализации совместных проектов по развитию корпоративной связи, увеличению покрытия сотовых сетей на приграничных территориях, а также внедрению современных технологий связи для оснащения навигационных пломб на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Основные направления сотрудничества:

  1. Развитие корпоративной связи. MEGA предоставит надежные и высокотехнологичные решения для нужд Таможенной службы, включая услуги связи, интернета и интеграцию цифровых платформ.

  2. Расширение покрытия сотовых сетей. Увеличение зоны покрытия на межграничных территориях поможет усилить контроль, улучшить условия для торговли и обеспечить доступ к качественной связи в отдаленных регионах.

  3. Навигационные пломбы ЕАЭС. Технологическая поддержка навигационных пломб позволит усилить прозрачность и безопасность транспортировки грузов, что соответствует международным стандартам логистики.

Представители MEGA отметили, что компания заинтересована в развитии технологической инфраструктуры страны и готова внести свой вклад в повышение эффективности таможенных процессов. В свою очередь руководство ГП «Таможенная инфраструктура» подчеркнуло важность партнерства с MEGA для оптимизации своей работы.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/312903/
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