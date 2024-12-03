MEGA и ГП «Таможенная инфраструктура» подписали меморандум о сотрудничестве

Государственный оператор сотовой связи MEGA и государственное предприятие «Таможенная инфраструктура» при Таможенной службе Кыргызской Республики заключили меморандум о сотрудничестве. Подписание состоялось с целью развития стратегического партнерства в области связи и цифровизации.

В рамках меморандума стороны договорились о реализации совместных проектов по развитию корпоративной связи, увеличению покрытия сотовых сетей на приграничных территориях, а также внедрению современных технологий связи для оснащения навигационных пломб на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Основные направления сотрудничества:

Развитие корпоративной связи. MEGA предоставит надежные и высокотехнологичные решения для нужд Таможенной службы, включая услуги связи, интернета и интеграцию цифровых платформ. Расширение покрытия сотовых сетей. Увеличение зоны покрытия на межграничных территориях поможет усилить контроль, улучшить условия для торговли и обеспечить доступ к качественной связи в отдаленных регионах. Навигационные пломбы ЕАЭС. Технологическая поддержка навигационных пломб позволит усилить прозрачность и безопасность транспортировки грузов, что соответствует международным стандартам логистики.

Представители MEGA отметили, что компания заинтересована в развитии технологической инфраструктуры страны и готова внести свой вклад в повышение эффективности таможенных процессов. В свою очередь руководство ГП «Таможенная инфраструктура» подчеркнуло важность партнерства с MEGA для оптимизации своей работы.