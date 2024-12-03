Танцы, розыгрыши, подарки: в Кыргызстане открылся первый «Доброцен»

В Караколе в минувшую пятницу состоялось праздничное открытие магазина крупной российской сети «Доброцен». Он стал первой торговой точкой известного дискаунтера в Кыргызстане.

Организаторы подготовили масштабный праздник, на который горожане приходили целыми семьями. Местные коллективы порадовали гостей национальными песнями и танцами, дети смогли поиграть с колоритными ростовыми куклами, а также все желающие участвовали в разнообразных конкурсах. Победителей ждали приятные и полезные призы — тепловентиляторы, утюги и многое другое.

«Я вот с внуком пришел. С удовольствием поучаствовали в празднике и, конечно, закупились — здесь много хороших товаров по низким ценам», — поделился один из гостей открытия «Доброцена».

Высоко оценили широкий ассортимент товаров и приятные цены на них и другие посетители. «Мы очень рады, что у нас открылся такой магазин. Цены хорошие. Мы здесь в первый раз, но нам очень понравилось», — отметила посетительница, выходящая из нового магазина с полной корзиной продуктов.

Формат магазина-склада тоже пришелся по душе покупателям. «Очень удобно, что здесь самообслуживание — закупаешься и идешь дальше, не нужно долго стоять с корзиной в очереди. Еще и дешево все. В общем преимуществ много, обязательно вернемся сюда снова», — отметил еще один гость открытия.

Примечательно, что в числе покупателей оказались не только физические лица, но и представители малого и среднего бизнеса. Например, владелица небольшого кафе приобрела продукты для своей торговой точки. «Могу сказать, что товары здесь продаются действительно по оптовым ценам, и выбор очень хороший. Мне есть с чем сравнивать: я много езжу за продуктами в разные супермаркеты. Единственное, пока не до конца разобралась, где тут что лежит — настолько много всего, но уверена, что со временем разберемся», — поделилась предприниматель. Она добавила, что будет рекомендовать «Доброцен» своим знакомым.

Напомним, что торговая сеть предлагает широкий ассортимент товаров — от продуктов питания и бытовой химии до одежды и товаров для дома. Все товары поступают в «Доброцен» напрямую от производителей, и магазин на Токтогула, 4А, в Караколе не исключение. Торговая компания работает только с проверенными заводами, поэтому попадание в линейку контрафакта — исключено. При этом предварительно продукция проходит строгий контроль качества.

Торговые точки дискаунтера представлены в формате магазинов-складов. В первую очередь это удобно покупателям: они могут приобрести товар как поштучно, так и большими упаковками, что актуально в преддверие различных мероприятий и праздников. Также такой формат позволяет ретейлеру экономить на количестве персонала и торговой технике. В магазинах сети оборудованы специальные холодильные комнаты, вмещающие большое количество продуктов, организована удобная выкладка товаров.

Прямые поставки от производителей, оптимально выстроенная логистика и новый формат магазинов — секрет успеха компании «Доброцен». В магазинах сети покупатели видят те же самые товары, что и в других крупных торговых точках, но по ценам значительно ниже. Например, 5 литров подсолнечного масла можно приобрести за 590 сомов, 3 килограмма стирального порошка — за 154 сома, 900 миллилитров жидкого хозяйственного мыла — за 54 сома, 100 граммов крупнолистового чая — за 50 сомов.





Кроме того, в «Доброцене» представлено более 100 наименований собственных торговых марок — от кондитерских изделий, кофе, чая, круп и консервов до товаров для дома. Продукция производится ведущими российскими и зарубежными предприятиями специально для торговой сети в соответствии с международными стандартами качества.

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Имидж честного и доступного ретейлера «Доброцен» подтвердил не только в России, но и в Беларуси, Армении и Казахстане. Сегодня сеть насчитывает более 750 торговых точек. По версии информационно-консалтингового агентства INFOLine, компания является самой быстрорастущей торговой сетью в РФ. Соответствующую награду в рамках премии RETAIL WEEK AWARDS «Доброцен» получил в 2022 году. А на следующий год ретейлер вошел в топ-15 крупнейших торговых сетей России, показав уверенный рост как по количеству магазинов, так и по выручке. Совсем скоро оценить преимущества торговой сети в Кыргызстане смогут не только жители Каракола, но и Куршаба, где компания планирует открыть второй магазин уже в феврале.