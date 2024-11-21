Коворкинг-центр в КТУ имени Раззакова: Пространство для студентов будущего

В рамках партнерства между ОАО «Элдик Банк» и Кыргызским техническим университетом им. И. Раззакова, а также в исполнение условий подписанного меморандума был создан первый в истории университета современный коворкинг-центр. Эта уникальная образовательная площадка стала символом нашего стремления поддерживать студентов и продвигать инновации.

Особенности коворкинг-центра:

Современное оборудование: центр оснащен моноблоками последнего поколения, обеспечивающими доступ к передовым технологиям для учебы и проектной работы.

Функциональность: пространство идеально подходит как для индивидуальной работы, так и для групповых проектов и обсуждений.

Доступ для всех: коворкинг открыт для всех студентов университета, предоставляя им комфортное место для учебы и обмена идеями.

Зона для вдохновения: уютный дизайн, удобная мебель и мультимедийные устройства создают атмосферу, способствующую продуктивной работе и творчеству.

Возможности для студентов:

Коворкинг-центр станет не только местом для учебы, но и площадкой для совместных образовательных проектов между банком и университетом. Среди ключевых инициатив:

Совместные проекты: студенты смогут участвовать в реальных кейсах, связанных с банковской сферой, развивать свои навыки и решать актуальные бизнес-задачи.

Практики и стажировки: для самых активных и талантливых студентов будут предоставляться возможности прохождения практик и стажировок в ОАО «Элдик Банк».

Гостевые лекции: сотрудники банка будут регулярно проводить лекции, делясь своими знаниями, опытом и практическими рекомендациями из мира финансов и управления.

Цели проекта:

• Поддержка студентов в их образовательной и профессиональной деятельности.

• Создание инновационной образовательной среды для развития компетенций и идей.

• Повышение уровня доступности современных технологий для молодежи.

• Установление прочной связи между теорией и практикой через взаимодействие студентов с реальным бизнесом.

Мы гордимся тем, что ОАО «Элдик Банк» стал первым среди банков, кто реализовал подобный проект на базе университета.

Оснащение коворкинг-центра моноблоками, интеграция образовательных инициатив и предоставление практических возможностей помогут студентам эффективно готовиться к профессиональным вызовам будущего.

ОАО «Элдик Банк» продолжает поддерживать проекты, способствующие развитию молодежи и инноваций, подтверждая свою приверженность созданию новых возможностей для студентов и развитию образовательной инфраструктуры.

Лицензии НБ КР № 033, 033/1.