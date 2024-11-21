MEGA: в 2 раза больше интернета, в 2 раза больше развлечений!

Государственный оператор сотовой связи MEGA всегда старается радовать своих абонентов. Пользователи линейки тарифов «Элдики + MegaTV» могут получить увеличенный в 2 раза объем интернет-трафика без каких-либо дополнительных затрат. Стоимость абонентской платы остается неизменной, что делает предложение особенно выгодным для всех, кто ценит комфорт и доступ к мировой сети.

Современный ритм жизни требует постоянного доступа к интернету. Стриминг, мессенджеры, социальные сети и видеоконференции становятся неотъемлемой частью нашего повседневного общения и работы. Увеличение интернет-трафика на тарифах MEGA — это шаг навстречу пользователям, которые ценят качество связи и заботу о своих потребностях.

Также на тарифах остаются приятные бонусы:

бесплатное мобильное телевидение MegaTV. Вы можете смотреть совершенно бесплатно более 200 ТВ-каналов на любом устройстве — смартфоне, планшете или Smart TV с возможностью подключения до пяти устройств одновременно;

онлайн-кинотеатр «Этномедиа» с огромным выбором контента отечественного кинематографа: бесплатно на премиальных тарифах и предоставление 30-дневного бесплатного периода на остальных тарифах линейки;

за своевременное внесение абонентской платы абонентам будет автоматически начисляться «МегаПодарок» — до 5 ГБ бонусного интернета.

Также компания MEGA дарит возможность раздачи интернета (Wi-Fi) бесплатно и без ограничений на всех тарифах линейки «Элдики + MegaTV»!

Выберите подходящий тариф из линейки «Элдики + MegaTV» на 7 или 28 дней и наслаждайтесь высокоскоростным интернетом и качественной связью.

Как подключить тариф?

Если вы еще не пользуетесь этим тарифным планом, самое время перейти на него! Подключить его можно:

— Через мобильное приложение MEGA24;

— Посетив ближайший офис продаж и обслуживания;

— У промоутеров компании.

MEGA всегда стремится предлагать абонентам только лучшее. Это не просто оператор связи — это надежный партнер, который помогает оставаться на связи, быть в курсе событий и наслаждаться современными технологиями без лишних затрат.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!