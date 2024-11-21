15:56
USD 86.50
EUR 91.38
RUB 0.86
Бизнес

MEGA: в 2 раза больше интернета, в 2 раза больше развлечений!

Государственный оператор сотовой связи MEGA всегда старается радовать своих абонентов. Пользователи линейки тарифов «Элдики + MegaTV» могут получить увеличенный в 2 раза объем интернет-трафика без каких-либо дополнительных затрат. Стоимость абонентской платы остается неизменной, что делает предложение особенно выгодным для всех, кто ценит комфорт и доступ к мировой сети.

Современный ритм жизни требует постоянного доступа к интернету. Стриминг, мессенджеры, социальные сети и видеоконференции становятся неотъемлемой частью нашего повседневного общения и работы. Увеличение интернет-трафика на тарифах MEGA — это шаг навстречу пользователям, которые ценят качество связи и заботу о своих потребностях.

Также на тарифах остаются приятные бонусы:

  • бесплатное мобильное телевидение MegaTV. Вы можете смотреть совершенно бесплатно более 200 ТВ-каналов на любом устройстве — смартфоне, планшете или Smart TV с возможностью подключения до пяти устройств одновременно;
  • онлайн-кинотеатр «Этномедиа» с огромным выбором контента отечественного кинематографа: бесплатно на премиальных тарифах и предоставление 30-дневного бесплатного периода на остальных тарифах линейки;
  • за своевременное внесение абонентской платы абонентам будет автоматически начисляться «МегаПодарок» — до 5 ГБ бонусного интернета.

Также компания MEGA дарит возможность раздачи интернета (Wi-Fi) бесплатно и без ограничений на всех тарифах линейки «Элдики + MegaTV»!

Выберите подходящий тариф из линейки «Элдики + MegaTV» на 7 или 28 дней и наслаждайтесь высокоскоростным интернетом и качественной связью.

 

Как подключить тариф?

Если вы еще не пользуетесь этим тарифным планом, самое время перейти на него! Подключить его можно:

— Через мобильное приложение MEGA24;
— Посетив ближайший офис продаж и обслуживания;
— У промоутеров компании.

MEGA всегда стремится предлагать абонентам только лучшее. Это не просто оператор связи — это надежный партнер, который помогает оставаться на связи, быть в курсе событий и наслаждаться современными технологиями без лишних затрат.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/311840/
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
Исторический матч Кыргызстана и Ирана в отборе на ЧМ-2026: смотрите на MegaTV
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Совершайте платежи и переводы по QR-коду через MegaPay без комиссии
Скоро в MegaPay: бесконтактные платежи через NFC для вашего удобства!
Станьте партнером MegaPay и обеспечьте удобные платежи для своих клиентов!
«Литрес»: электронные и аудиокниги для абонентов MEGA!
Зардалы! MEGA установила базовые станции в приграничной зоне Баткенской области
Безлимит от MEGA: страшно, как много интернета!
MegaPay — лучшее решение для автолюбителей: оформите полис ОСАГО онлайн
Оплата образования с MegaPay: удобство и доступность для студентов и родителей
Популярные новости
Исторический матч Кыргызстана и&nbsp;Ирана в&nbsp;отборе на&nbsp;ЧМ-2026: смотрите на&nbsp;MegaTV Исторический матч Кыргызстана и Ирана в отборе на ЧМ-2026: смотрите на MegaTV
MISLAMIC&nbsp;в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в&nbsp;новом формате MISLAMIC в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в новом формате
&laquo;Покупай и&nbsp;призы забирай!&raquo;: подарки от&nbsp;сетей Globus, SPAR, &laquo;Достор&raquo; и&nbsp;&laquo;Народный&raquo; «Покупай и призы забирай!»: подарки от сетей Globus, SPAR, «Достор» и «Народный»
Simbank&nbsp;&mdash; новый мобильный сервис от&nbsp;Doscredobank Simbank — новый мобильный сервис от Doscredobank
Бизнес
Коворкинг-центр в&nbsp;КТУ имени Раззакова: Пространство для студентов будущего Коворкинг-центр в КТУ имени Раззакова: Пространство для студентов будущего
MEGA: в&nbsp;2&nbsp;раза больше интернета, в&nbsp;2&nbsp;раза больше развлечений! MEGA: в 2 раза больше интернета, в 2 раза больше развлечений!
В&nbsp;Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR В Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR
Интернет не&nbsp;подорожает&nbsp;&mdash; глава &laquo;Кыргызтелекома&raquo; развеял опасения операторов Интернет не подорожает — глава «Кыргызтелекома» развеял опасения операторов
21 ноября, четверг
15:44
Бакыт Торобаев проверил готовность предприятий Оша к отопительному сезону Бакыт Торобаев проверил готовность предприятий Оша к от...
15:35
Коворкинг-центр в КТУ имени Раззакова: Пространство для студентов будущего
15:32
Вдоль северной объездной дороги демонтируют самовольно установленные объекты
15:29
MEGA: в 2 раза больше интернета, в 2 раза больше развлечений!
15:21
Пенсионеры, правоохранители и чиновники не смогут бесплатно ездить через тоннели