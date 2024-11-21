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Бизнес

В Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR

Европейская сеть супермаркетов SPAR, представленная в Кыргызстане отечественной компанией-ретейлером «Умай Групп», продолжает радовать бишкекчан своими новыми магазинами. Пятый по счету супермаркет открылся на улице Байтика Баатыра, 9а (пересекает улицу Скрябина).

По доброй традиции открытие нового магазина не обошлось без приятных сюрпризов. Каждому покупателю в день открытия подарили фирменные шоперы с уже знакомой кыргызстанцам эмблемой SPAR — зеленой елочкой на красном фоне.

С первых минут гости нового супермаркета погрузились в его особую атмосферу. Здесь она создается за счет кулинарного острова со свежей выпечкой и блюдами, приготовленными по традиционным рецептам. Главная особенность в том, что процесс приготовления происходит на глазах у покупателей в специальной зоне в самом центре торгового зала. Такая открытость не только подчеркивает щепетильное отношение к выбору качественных ингредиентов, но и демонстрирует соблюдение высоких стандартов приготовления.

Еще одна отличительная черта сети SPAR — товары под собственным брендом, произведенные как европейскими, так и отечественными компаниями. Благодаря этому покупатели получают широкий выбор качественной продукции по доступным ценам. На сегодня сеть насчитывает почти 14 тысяч магазинов по всему миру.

SPAR предлагает всегда качественные товары, разнообразный ассортимент и привлекательные цены.

Сеть супермаркетов делает процесс ежедневных покупок не только удобным, но и выгодным, приглашая покупателей стать частью «Клуба SPAR».

Участники клуба смогут получать подарки за покупки, специальные скидки и персональные предложения.

Кроме того:

  • копить бонусы и оплачивать ими свои покупки, 1 бонус = 1 сом;
  • участвовать в розыгрышах призов;
  • получать скидочные купоны на любимые товары и дополнительные бонусы за покупки.

Нужно всего лишь установить специальное приложение.

С момента первого появления в Кыргызстане сеть SPAR активно расширяет свое присутствие, делая значительный вклад в развитие сферы розничной торговли. Магазины открываются в удобных местах города, становясь доступными для жителей разных районов столицы.

Следите за новостями SPAR и приходите за приятными покупками в новый супермаркет на Байтика Баатыра, 9а / Скрябина.

SPAR — вместе лучше!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/311784/
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