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Бизнес

Обращайтесь в поддержку О! онлайн круглосуточно, без ожидания на линии

Знакомьтесь, это круглосуточная онлайн-поддержка О!, благодаря которой вы можете решить любой вопрос, связанный с мобильной связью и интернетом быстро и без ожидания на линии. Поддержка принимает обращения из разных каналов и позволяет экономить время абонентов.

Для клиентов компании создано бесплатное приложение «Мой О! + Банк» для управления мобильным номером О! и фиксированной связью Saima. Там вы можете получить всю информацию о тарифе, услугах, настроить интернет, подключить роуминг, мобильное телевидение и многое другое.

Круглосуточная поддержка абонентов О! общается онлайн на кыргызском и русском языках:

Получить консультацию по услугам связи и мобильному интернету можно еще и в личных сообщениях в социальных cетях FacebookInstagram«Одноклассники»«ВКонтакте»YouTubeTwitter или на форуме Diesel в соответствующей теме в разделе «Организации».

Всегда рады вам помочь,

Команда О!.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/311651/
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