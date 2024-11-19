Исторический матч Кыргызстана и Ирана в отборе на ЧМ-2026: смотрите на MegaTV

Сегодня, 19 ноября, на главной спортивной арене столицы — стадионе имени Долона Омурзакова — национальная сборная Кыргызстана по футболу в рамках третьего раунда чемпионата мира 2026 года встретится с Ираном — одним из сильнейших соперников по группе.

Этот матч имеет особое значение для сборной КР, которая впервые в своей истории вышла в третий раунд отборочного турнира на чемпионат мира. Поддержка болельщиков на родной арене будет как никогда важна для команды. Футболисты намерены продемонстрировать свои лучшие качества и продолжить борьбу за возможность попасть на главный футбольный турнир мира.

Начало матча в 20.00. Вход на стадион будет открыт для зрителей с 18.00.

Во время игр на главном стадионе столицы болельщики смогут не только насладиться матчем, но и делиться яркими моментами в реальном времени с друзьями и близкими. Все это благодаря бесплатному Wi-Fi от государственного оператора сотовой связи MEGA.

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1. Необходимо найти сеть MEGA_WiFi.

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А если не получается лично присутствовать на играх, то есть отличная возможность посмотреть матчи в прямом эфире на канале «НТРК Спорт» в мобильном приложении MegaTV.

Благодаря приложению MegaTV (App Store и Google Play) болельщики могут следить за ходом игры, не покидая своего дома или даже находясь в дороге. Приложение предлагает качественную трансляцию с удобным интерфейсом и множеством полезных функций. Матч можно смотреть на любом устройстве — смартфоне, планшете, Smart TV или на компьютере через веб-интерфейс megatv.kg.

Напомним, что этот турнир — часть отборочного цикла на чемпионат мира 2026 года, и каждое очко имеет огромное значение. Для кыргызстанских болельщиков это уникальная возможность поддержать свою команду в историческом выступлении на международной арене.

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