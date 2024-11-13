Совершайте платежи и переводы по QR-коду через MegaPay без комиссии

MegaPay от государственного оператора сотовой связи MEGA, 100 процентов акций которого принадлежат Государственному банку развития КР, предлагает функцию оплаты по QR-коду, чтобы сделать процесс покупок и оплаты еще быстрее и удобнее для пользователей. Клиенты могут оплачивать товары и услуги одним касанием, просто сканируя QR-код через мобильное приложение MegaPay. Это позволит сэкономить время и усилит безопасность транзакций, что особенно актуально в текущих условиях роста популярности бесконтактных платежей.

Как совершить оплату по QR-коду через MegaPay:

открыть или скачать приложение (доступно в App Store и Google Play);

отсканировать QR-код;

указать сумму для оплаты и подтвердить платеж.

Бесконтактная оплата по QR-коду займет считаные секунды, ведь процесс является простым в использовании, безопасным, комфортным и интуитивно понятным. Это значит, что пользователям MegaPay больше не нужно будет беспокоиться о наличке в кошельке и постоянно ждать сдачу.

Где можно использовать QR-оплату MegaPay?

Оплата по QR-коду через MegaPay уже поддерживается во множестве магазинов, кафе, ресторанов, а также есть возможность проводить банковские переводы на любые кошельки и банки по QR-коду без комиссии. Для этого достаточно отсканировать ELQR получателя, указать сумму и подтвердить платеж.

Каковы преимущества использования MegaPay:

1. Быстрота и удобство. Оплата по QR-коду позволяет сократить процесс транзакции до нескольких секунд, что особенно удобно в повседневной жизни.

2. Безопасность. MegaPay применяет продвинутые методы защиты данных, включая шифрование и защиту по отпечатку пальца или Face ID, чтобы каждая транзакция оставалась конфиденциальной.

3. Экономия на комиссиях. Для большинства типов платежей MegaPay предлагает низкие или отсутствующие комиссии, что делает использование приложения особенно выгодным.

Кроме того, сервис продолжает активно расширять сеть партнеров, чтобы обеспечить пользователям еще больше вариантов для удобных и безопасных покупок.

MegaPay проводит интеграцию со многими государственными онлайн-сервисами и платформами, что позволяет оплачивать услуги удаленно.

Таким образом, MegaPay стремится создать простую, быструю и надежную систему для ежедневных покупок и платежей, делая QR-оплату популярной и доступной для каждого пользователя.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.